Em cartaz no Shopping Metrópole, longa 'Turma da Mônica: Lições' é opção de lazer para famílias

Final de semana chegou e que tal curtir uma programação para todas as idades e todos os gostos? Então, te "plepala" porque eles estão de volta! Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão invadem às telas do cinema nacional em mais uma aventura, com direito a muita diversão e gargalhada em "Turma da Mônica - Lições".

No novo universo criado por Maurício de Sousa, uma radical mudança acontece na vida dessa turminha. Em "Lições", o quarteto foge da escola, mas, é pego depois da tentativa frustrada de pular o muro. Após isso, como punição pela travessura, são forçados pelos pais a ficarem separados.

Magali é matriculada em aulas de culinária. O pobrezinho do Cascão, precisa aprender a nadar. Cebolinha tem que frequentar uma fonoaudióloga. E a Mônica, é forçada a trocar de colégio e se manter afastada da sua turma. É chegada a hora dos amigos crescerem e é disso que o filme se trata.

O universo da Turma da Mônica, é talvez, o único capaz de unir, em um mesmo ambiente ou roda de conversa, a geração X, os millennials, a geração Z e até mesmo a molecada ainda mais nova, os chamados geração "alfa".

O lugar possui um mix de grandes marcas nacionais, grifes locais exclusivas e a maior praça de alimentação do Pará (Divulgação)

Então, depois de ficar mais de um ano longe das salas de cinema, devido a pandemia, que tal reunir a família, chamar os amigos neste final de semana para o Cinesystem do Shopping Metrópole e embarcar no universo que mais uma vez saiu dos quadrinhos e foi parar nas telonas? O maior complexo cinematográfico da Região Norte do país possui 10 salas de cinema com tecnologia de ponta.

Além disso, um passeio no centro de compras é sempre uma ótima pedida, e ainda pode ter a companhia do seu bichinho de estimação. No Shopping Metrópole é possível desfrutar de um mix de grandes marcas nacionais e grifes locais exclusivas. Sem contar que o local concentra a maior praça de alimentação do Pará, com restaurantes e cafés. Fora todas as facilidades que você encontra em um sólugar.

Entre os serviços disponíveis estão supermercado; academia; faculdade; laboratório; bancos; lotérica; pet shop; Estação Cidadania, que incorpora os principais órgãos estaduais e municipais de utilidade pública; o Espaço Família, que tem o maior e mais completo fraldário da região; e uma agência da Polícia federal - único ponto de emissão e renovação de passaportes da Grande Belém - entre muitas outras opções em compras. lazer e serviços.

Para conferir todas as novidades, serviços e lojistas do Shopping Metrópole, clique aqui.