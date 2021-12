Tudo o que você precisa saber sobre check-up oftalmológico

O cuidado preventivo com a saúde deve ser frequente ao longo da vida. Não há momento ideal para isso, porém muitas pessoas costumam agendar consultas e check-ups no início do ano. Verificar periodicamente a situação de todo o organismo é fundamental e a saúde visual é um dos campos que merece essa atenção.

A recomendação engloba todos os públicos, mas há aspectos específicos analisados e orientações para cada fase da vida. A médica oftalmologista Etiene França orienta, por exemplo, que as grávidas se vacinem contra a rubéola, uma doença que pode causar cegueira e problemas neurológicos na criança. Já a avaliação oftalmológica dos bebês ocorre por meio do chamado teste do olhinho, capaz de detectar catarata congênita, glaucoma congênito e retinoblastoma, entre outras doenças.

Na fase adulta, pessoas maiores de 40 anos devem atentar para doenças que podem causar cegueira irreversível, bem como com o aparecimento da presbiopia ou “vista cansada”. Além disso, Etiene França ressalta que a ocorrência de alguns sinais, como tontura, visão embaçada, dificuldade com a leitura, dor de cabeça, dificuldade de enxergar longe e perto, sensibilidade à luz, olho vermelho, lacrimejamento, visão dupla, desvio ocular, entre outros devem ser relatados aos médicos. Da mesma forma, é necessário informar sobre a existência de doenças associadas, como diabetes e hipertensão, bem como o uso regular de algum medicamento.

Médica oftalmologista Etiene França alerta para os cuidados com a visão das crianças, por exemplo, muito expostas às telas de celulares, tablets e computadores. (Arquivo pessoal)

Para pacientes que já possuem algum problema de visão detectado, a recomendação é fazer consultas periódicas anuais para acompanhar a progressão do grau, receber indicações de lentes mais indicadas para cada situação ou, ainda, ser encaminhado para o tratamento com cirurgias corretivas. Em outros casos, a regularidade deve ser maior. “Casos especiais como usuários de lentes de contato, pacientes que realizaram cirurgia refrativa, míopes, glaucomatosos de difícil controle, portadores de retinopatia diabética ou degeneração macular relacionada à idade (DMRI) devem se consultar frequentemente com o oftalmologista, e não apenas realizar o check-up anual”, reitera.

Com a volta às aulas, a visão das crianças também precisa de atenção particular. A médica alerta que a exposição constante às telas de celulares, tablets e computadores é um risco à saúde dos olhos e muitas vezes o problema só é percebido quando surgem relatos de dificuldade de leitura ou de copiar do quadro. “O ideal é que os pais marquem uma consulta oftalmológica antes mesmo que o filho comece a frequentar a escola. Depois, ao longo da vida escolar, as consultas preventivas devem ser realizadas anualmente para garantir não só mais qualidade de vida como melhor desenvolvimento na sala de aula”, defende Etiene França.

Para a médica, cuidar da saúde da visão representa também um cuidado com a saúde de todo o organismo, já que a avaliação profissional observa a condição sistêmica do indivíduo. “A realização do check-up oftalmológico não significa apenas a realização de um conjunto de exames, mas sim a possibilidade de ter uma avaliação completa da saúde da visão. Isso quer dizer que além dos testes, o médico também sempre leva em consideração as particularidades, os fatores de risco e o histórico de cada paciente com o objetivo de oferecer um diagnóstico preciso, um tratamento eficaz e melhorar a qualidade do sistema visual”, conclui.

