Truques para eliminar o frizz dos cabelos

O cabelo é um cartão de visita, principalmente para as mulheres. E para ficar bem consigo, é preciso entender que cada cabelo é único, mas deve receber atenção especial. Este é um lema ensinado pelo cabeleireiro profissional, Denny Barros.

O cuidado com os cabelos precisa ser desde o processo de lavagem. “A primeira aplicação de shampoo é para limpar. Importante fazer a massagem no couro cabeludo com a ponta dos dedos, em movimentos circulares. Assim você ativa o bulbo do cabelo e ele devolve esse carinho com um cabelo mais forte e mais brilhoso. Depois vem a segunda mão de shampoo para abrir as cutículas e preparar para o creme de tratamento”, destacou Denny.

Segundo o profissional, o shampoo é o produto que faz com que as cutículas dos fios de cabelo se dilatem para receber os nutrientes que estão concentrados na máscara hidratante. “E muitas pessoas param o processo por aí, achando que apenas com a máscara de hidratação é o suficiente para tratar o cabelo. Na verdade, ainda é necessário usar o condicionador após a retirada da máscara, pois este produto é o responsável por fechar as cutículas dos fios”.

Para controlar o frizz do cabelo, o Denny explica que é preciso "ensinar" para esse cabelo qual o local que ele deve ficar. “Você precisa pensar desde a secagem. Se você quer um cabelo mais liso, você precisa secar a favor dos fios, de cima para baixo. Assim, os cabelinhos já vão se arrumando neste sentido. Se quiser um cabelo mais volumoso, a secagem deve ser contra os fios, de baixo para cima”, explicou e deixou a dica: “Sempre use um protetor térmico de cabelo, independente do uso de secador ou chapinha, pois nosso cabelo está sempre exposto ao calor”. Atenção! A temperatura do secador interfere diretamente nos fios. Temperaturas mais baixas devem ser usadas por pessoas que têm química no cabelo.

O cabeleireiro Denny Barros explica que cada cabelo é único e deve ser tratado de forma especial (OLiberal.com)

Somente após a secagem total dos cabelos pode-se partir para o uso de eletrônicos como chapinha e babyliss, produtos que podem ser encontrados nas lojas Magazan. “Na hora de escolher, sempre opte pelo modelo que cabe na sua mão. As chapinhas mais finas, por exemplo, favorecem o manuseio e fica mais fácil de você alcançar áreas mais próximas da raiz”, disse Denny.

Importante lembrar que para quem tem cachos, existem adaptadores para secador que ajudam na secagem e já contribuem para a manutenção do volume. No Magazan tem todos os tipos de eletrônicos para a beleza e acessórios necessários para deixar cuidar da saúde dos fios.