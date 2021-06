Conheça os tratamentos para flacidez mais procurados para o verão 2021

Cuidar do corpo traz inúmeros benefícios, que vão do bem-estar físico ao mental, podendo impactar, também, diretamente na autoestima da pessoa. Durante o verão, esse cuidado é intensificado, já que as altas temperaturas e o período de férias escolares se tornam mais propícios para viagens às praias e balneários, além do uso de roupas mais curtas.

A fisioterapeuta dermatofuncional Ana Paula Coimbra explica que as principais queixas de quem procura procedimentos estéticos estão relacionadas à flacidez e, nesta época, as demandas são ainda mais frequentes. "É o período mais quente do ano e, consequentemente, aumenta a exposição do corpo e o desejo de estar se sentindo bem, bonita e segura para curtir o verão'', afirma a proprietária da Clínica Up Care.

Ana Paula Coimbra, fisioterapeuta dermatofuncional, destaca que a associação de tratamentos estéticos potencializa os resultados contra a flacidez (Ubirajara Bacelar)

De acordo com Ana Paula, a flacidez é multifatorial, ou seja, diversos fatores podem contribuir para o seu surgimento e aceleração, como genética, sedentarismo, alimentação, pouca ingestão de líquidos, maus hábitos como tabagismo, além de gestação e o famoso efeito sanfona (engordar e emagrecer em curtos período de tempo).



"A principal causa da flacidez é a perda de colágeno e elastina da pele, que tem a função de promover sustentação, firmeza e elasticidade ao tecido, e de ácido hialurônico, que é responsável por deixar a pele hidratada e preenchida", explica a fisioterapeuta.

Adeus, flacidez!

Para combater os efeitos dessa perda de colágeno, que resultam no "excesso de pele", existem diversos tratamentos, que são indicados dependendo da região a ser tratada e da necessidade de cada paciente. "O objetivo principal é a bioestimulação de colágeno e melhora do tônus. E, para isso, temos vários recursos que podem ser usados de forma isolada ou combinados para um melhor resultado", detalha Ana Paula Coimbra.

Confira abaixo os procedimentos mais procurados para o verão 2021:

Radiofrequência: é o tratamento padrão ouro para flacidez, promovendo contração das fibras de colágeno existentes e formação de novas.

Carboxiterapia: usa CO2 medicinal sob a pele, melhorando a oxigenação da derme e formação de novas fibras de colágeno e elastina.

Corrente Russa: melhora o tônus e promove uma musculatura mais firme.

Luz Intensa Pulsada: utilizada para rejuvenescimento facial, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a LIP promove aumento na espessura da pele, estimula a produção e reorganiza uniformemente as fibras colágenas e elásticas, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. No tratamento facial também podem ser utilizados pellings químicos, microcorrentes e microagulhamento.

Protocolos de massagens: melhoram a circulação sanguínea local e são associadas à terapia com argila amarela, que é um elemento catalisador para formação de colágeno e para melhorar a elasticidade da pele.



Fios de P.D.O: são fios 100% absorvíveis, compostos de polidioxanona (PDO), que prometem além do lifting dos tecidos, o estímulo da produção de colágeno através do processo cicatricial em torno deles.

Resultados podem ser vistos desde a primeira sessão

Para o verão 2021, Ana Paula conta que a Clínica Up Care desenvolveu um protocolo exclusivo com associação de técnicas, onde é possível visualizar resultados positivos desde a primeira sessão. No entanto, como a flacidez envolve diversos fatores, um atendimento multidisciplinar, com outros profissionais, pode oferecer resultados ainda mais significativos e duradouros.

Ronan Moraes, biomédico esteta da Up Care, aposta nos bioestimuladores injetáveis para um resultado rápido e duradouro contra a flacidez (Ubirajara Bacelar)

"Aqui na clínica trabalhamos com equipe multidisciplinar, com o Dr. Ronan Moraes, biomédico, que faz aplicação de bioestimuladores de colágeno (Sculptra/Radiesse), que podem ser aplicados no rosto, bochechas, queixo, papada e pescoço. E também no corpo, nos braços, abdômen, glúteos e coxas, trazendo um efeito tridimensional, o que significa que atua para garantir a firmeza da pele em suas três camadas, melhorando o aspecto como um todo", explica ela, que informa que todos esses procedimentos também podem ser realizados por homens.

O acompanhamento com a nutricionista Lorenza Chaves também está entre os diferenciais do protocolo da Clínica Up Care. A profissional associa uma alimentação saudável e prescrição de nutracêuticos para acelerar e potencializar os resultados dos tratamentos estéticos.

Tratamento individualizado

Mesmo sendo nutricionista e cuidando da alimentação, Lidiane Gomes, 39, sofreu as consequências da perda de colágeno. Para ela, o incômodo se tornou mais frequente após a segunda gestação, o que a motivou a procurar tratamento. Após uma avaliação para ver o grau de flacidez e todas as suas queixas, ela iniciou, há três meses, um protocolo individualizado, para atender as necessidades específicas da sua pele, que inclui radiofrequência, ultrassom, drenagem, hidrolipoclasia, entre outros.

Lidiane Gomes está realizando tratamentos há três meses e elogia os resultados (Arquivo pessoal)

"A Paula Coimbra montou um protocolo individualizado, baseado na minha queixa principal, e os resultados são visíveis, com melhora do tônus muscular, aparência da pele (principalmente ao redor do umbigo) e redução de medidas", conta Lidiane.

Para ela, os tratamentos estéticos contribuem muito para a mudança do corpo e, quando aliados à atividade física regular e alimentação saudável equilibrada, são ainda melhores.

Cuidado além da estética

Para a fisioterapeuta Ana Paula Coimbra, cuidar do corpo é muito mais do que uma preocupação com a beleza e diz respeito também ao bem estar físico, psíquico, sexual e emocional.

"Quando estamos satisfeitos com nossa aparência pessoal, nos tornamos mais alegres, confiantes e comunicativos. Uma boa autoestima nos leva a socializar e construir relações saudáveis, afeta a nossa carreira e trabalho positivamente, nos dá autoconfiança para assumir riscos, além de nos tornar mais assertivos. Uma autoimagem positiva acaba gerando um senso interno de segurança", pontua.

Conheça a Clínica Up Care

