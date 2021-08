Tratamentos ortodônticos devolvem estética e função

Os tratamentos ortodônticos deixaram de ser rotulados como dolorosos e demorado. Hoje, cada vez mais, as pessoas procuram pelo serviço pelo fator estético, contudo, a busca de pacientes que passam a se incomodar com alguma função dos dentes também tem aumentado.

“Há uma procura que tem crescido dentro do consultório, a de pacientes que precisam devolver a função, principalmente a mastigatória, que muitas vezes é perdida por ausências múltiplas ao longo do tempo, e que causaram danos na inclinação e posição dos dentes vizinhos”, explica a ortodontista Márcia Luz, sócia-proprietária da Clínica Orthocenter.

O resultado do tratamento depende de uma série de fatores, dentre eles, a colaboração do paciente, principalmente cumprindo todas as etapas do tratamento, pois o não cumprimento pode comprometer tanto a saúde bucal quanto a estética, interferindo na duração do tratamento e podendo surgir até imprevistos como extração e realização de cirurgias.

“Sempre que o paciente chega no consultório, avaliamos a queixa principal e o que fez ele nos buscar, para saber se é possível resolver o problema com tratamento ortodôntico. Em seguida, solicitamos a documentação, que é um conjunto de exames que nos possibilitam estudar e planejar o caso do nosso paciente com segurança e eficiência”, explica a ortodontista Fabiana Brito, também sócia-proprietária, da Clínica Orthocenter.

O paciente Edson Matheus Araújo buscou o tratamento ortodôntico e não se arrepende. "Agradeço pelo atendimento e tratamento realizado na Orthocenter. Estou muito feliz com o resultado, me senti bem acolhido na clínica pelos profissionais, e não tenho o que reclamar. Sou grato pelos cuidados e excelência no trabalho. As equipe da clínica é melhor no assunto", afirma.

Tratamento

Ao analisar os exames, as especialistas avaliam não só os dentes mas também a face do paciente, tornando o tratamento mais completo, proporcionando uma harmonia entre sorriso e face. “É importante frisar que em alguns casos em que o problema está na má posição das bases ósseas, somente o tratamento ortodôntico não é o suficiente, sendo necessário cirurgias complementares como a ortognática”, esclarece Fabiana.

Dras. Márcia Luz e Fabiana Brito destacam que os avanços na odontologia permitem tratamentos ortodônticos mais rápidos e com aparência estética mais discreta (André Negreiros)

Atualmente existem diversas opções de tratamento, para todas as idades. Aparelhos fixos que trabalham inclinações, giros e más posições dentárias e também tratamento cirúrgico, indicado para pacientes que possuem grandes alterações de posicionamento da maxila e mandíbula. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos se tornaram cada vez mais ágeis e confortáveis para os pacientes. “Como exemplo temos aparelhos autoligados, estéticos e os famosos alinhadores”, cita Márcia.

Quando começar?

Não existe uma idade ideal para iniciar um tratamento ortodôntico, o que deve ser observado, segundo Márcia e Fabiana, são alterações dentárias ou esqueléticas. “Normalmente a idade de partida é seis anos, visto a colaboração do paciente no tratamento. Com esta idade, temos as primeiras mudanças dentárias e podemos iniciar o tratamento com aparelhos interceptativos, que trabalham crescimento ósseo e também pequenas inclinações dentárias”, explica Fabiana.

Mais sobre a Orthocenter

A Orthocenter é uma clínica especializada em tratamentos ortodônticos, que tua há oito anos na capital paraense. Tem como corpo técnico e na direção as dentistas Márcia Luz e Fabiana Brito, especialistas em ortodontia.

