Toro Weekend tem mais de 40 pickups a pronta entrega até o dia 18

Versatilidade, potência e capacidade de carga. Esses são os principais requisitos que fazem com os consumidores busquem uma pickup na hora de escolher o carro, seja para o trabalho ou para uso pessoal. Prova disso, é que a categoria, que é líder no campo, já invade as ruas da cidade, trazendo , além dos benefícios já citados, conforto e segurança.

Para tornar o sonho dos que buscam um veículo desse porte no mercado, a Mônaco Veículos realiza, desta quinta-feira, 16, até o próximo sábado, 18, a Toro Weekend, uma ação especial para adquirir a Fiat Toro. São mais de 40 unidades para pronta entrega em um final de semana inteirinho de oportunidades imperdíveis para levar uma pick up zero para casa ou escolher dentre várias opções de seminovas, sempre revisadas e com garantia de procedência.

Os benefícios não são só para novos clientes. Quem também já possui a sua Fiat Toro, pode aproveitar para fazer a revisão e ganhar o alinhamento gratuito, nas unidades Doca e BR. As vantagens da Toro Weekend incluem ainda um delicioso café da manhã, no sábado, 18.

Visite uma das lojas da Mônaco Veículos na Doca, BR ou Augusto Montenegro e não perca.

Fique ligado também nos canais oficiais da Mônaco Veículos:

Facebook.com/monacoveiculosoficial

Instagram.com/monacoveiculosoficial