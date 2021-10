Eventos gastronômicos fortalecem o empreendedorismo sustentável

Com o avanço da vacinação contra covid-19 e a redução da incidência da doença e das medidas restritivas, o segmento de eventos aos poucos retorna com a aplicação de cuidados sanitários. Para a gastronomia, essas programações são importantes por possibilitar que o público tenha uma experiência sensorial com os produtos e serviços, fortalecendo o empreendedorismo.

Entre as realizações mais recentes está o projeto ‘Tempero de Origem’, que recebeu mais de 4 mil visitantes no início do mês de outubro, em Belém. A iniciativa buscou expor produtos alimentícios de origem amazônica a partir de bases sustentáveis, movimentando R$ 45 mil em recursos com a comercialização. O evento foi uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae no Pará), Universidade da Amazônia (Unama) e o Governo do Estado, por meio das Secretarias de Cultura, Turismo e Comunicação e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel).

O empreendedor Renan Amaral levou o mix de castanha e o café de açaí pela primeira vez a um evento gastronômico. “É composto de castanha-do-pará e de caju, além do amendoim, tudo natural, apresentado em uma embalagem de 150g com lacre de alumínio etiquetado, pronta para o supermercado. Já o café de açaí é extraído do caroço do fruto e possui propriedades que ajudam a combater diabetes, hipertensão, colesterol alto, e também contém vitaminas A, E, D, e K”, detalha Renan.

Renan Amaral acredita que eventos ajudam a dar visibilidade aos produtos, permitindo que o público possa experimentá-los (Arquivo Pessoal)

A empresa recebeu suporte do Sebrae desde o início da pandemia. “Foi um sucesso para nós, algo extraordinário, pois ajudou a divulgar a nossa marca. Nós sonhamos com o cliente vendo o produto e ter o prazer de adquirir, aquela paixão à primeira vista. Foi muito bom receber o feedback das pessoas que gostaram muito”, avalia o empreendedor de Ananindeua.

Queijo do Marajó é um dos ingredientes com maior aceitação para receitas de pratos e petiscos (Carlos Borges)

Os visitantes tiveram contato com produtos de 24 empreendedores em nove estandes que apresentaram queijos, licores, doces, farinhas e chocolates, por exemplo. A programação incluiu ainda o Cozinha Show, que envolveu 16 chefes de cozinha de todo o estado, preparando receitas diante do público.

“A importância da cadeia produtiva ligada à cultura alimentar vai muito além do aspecto simbólico tão marcante em nossa identidade cultural. Eventos como este movimentam a economia de centenas de famílias ligadas ao plantio, extração e manutenção dos produtos de origem amazônica, ao preparo, ao serviço, ao receptivo turístico”, enfatiza a titular da Secult, Ursula Vidal.

Secretários estaduais de Turismo, André Dias, e de Cultura, Ursula Vidal (Mário Quadros)

Ainda segundo a secretária, os cerca de 4 mil visitantes que foram experimentar os ‘Temperos de Origem’ no Parque da Residência serão divulgadores espontâneos da próxima edição. "O público saiu muito satisfeito - ouvíamos as manifestações a todo momento, acolhendo também sugestões. Estamos felizes com o resultado e já trabalhando na edição de dezembro, que vem aí com novidades!", anunciou Ursula.

Valor agregado

Para o Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, a Amazônia tem uma riqueza de ingredientes a ser explorada de forma diversificada na gastronomia, abrindo um leque de opções para a criação de pratos que agradam a vários paladares.

"Esse é um grande diferencial da culinária típica de nossa região, que tem especificidades de acordo com o estado. O uso responsável de insumos da Amazônia na gastronomia, além de dar um toque de sabor às receitas, são diferenciais competitivos, pois imprime uma carga sustentável à atividade, o que é muito valorizado no mercado. Vale destacar que as experiências gastronômicas que ofertamos também são fortes atrativos turísticos", garante o diretor-superintendente.

O empreendendor Renan Amaral ao lado do diretor-superintendente Rubens Magno e técnicos do Sebrae (Carlos Borges)

O trabalho desenvolvido pelo Sebrae envolve ações de qualificação técnica, gestão dos negócios e de abertura de mercado, realizando ou sendo parceiro de iniciativas como o Tempero de Origem, dentro e fora do estado, até mesmo outros países. "Os eventos são excelentes oportunidades para fortalecer as marcas e conquistar novos clientes, pela visibilidade no mercado. Aproveitar as datas comemorativas e as de grande fluxo de pessoas na cidade, como ocorre em outubro, mesmo com algumas restrições que ainda vivemos, é uma estratégia muito acertada para ajudar os negócios desse segmento tão impactado negativamente com a pandemia", acrescenta Rubens.

Para o secretário de Estado de Turismo, André Dias, após o auge da pandemia, o setor espera a retomada de eventos. "Há uma grande preocupação com segurança sanitária, isso é óbvio, mas que possamos retomar as atividades econômicas políticas e de lazer e culturais na cidade com um festival que ressalte a origem dos temperos e dos sabores amazônicos conectando os produtores locais com o mercado de consumo, com os restaurantes e com opções culturais também. Restaurantes, bares são consideradas atividades características de turismo, porque fala-se de alimentação fora do lar e todo turista precisa se alimentar em algum restaurante quando está em deslocamento”, pontua.

Visitantes puderam ter contato com a diversidade de produtos regionais (Mário Quadros)

A presidente da Abrasel no Pará, Rosane Tucuruvi, endossa, acrescentando o papel importante de chefs na valorização da culinária estadual. “O setor de gastronomia passou por um longo período de restrições em suas atividades, o que fez com que vários empreendimentos fechassem. Estávamos muito ansiosos em poder retornar nossas atividades presenciais e poder levar para a população ações completas, como esta, que ofertou palestras e aulas show dos produtos produzidos em nosso estado - onde somos ricos de insumos e iguarias. A riqueza de conhecimento que nossos cozinheiros nos proporcionam com suas receitas originais e surpreendentes com nossos cheiros e sabores é incrível. Já os produtores puderam compartilhar suas experiências e comercializar aquilo que produzem, isso agrega e valoriza os conhecimentos”, destaca.

