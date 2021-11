Empreendedorismo feminino: clínica Orthocenter se destaca no segmento odontológico com diferenciais

Um sorriso espontâneo e alinhado é um anseio de quem procura procedimentos que priorizem a estética, além da saúde bucal. Clareamento, lentes de contato, porcelana, implantes e aparelhos ortodônticos são algumas das técnicas que caíram no gosto dos usuários.

Com dois anos sob nova gestão, a Clínica Odontológica Orthocenter está de olho nessa demanda de mercado e por isso investe em modernização. O crescimento do espaço e dos serviços resulta da visão das cirurgiãs-dentistas Fabiana Brito e Márcia Luz, pautado no empreendedorismo feminino.

“Ser uma mulher que empreende nunca foi fácil, porque a grande maioria de nós exerce vários papéis simultâneos sendo filha, esposa, mãe e tantas outras atividades. Para conseguir dar conta de tudo, procuro sempre dividir meu tempo e focar nas atividades que determinei para cada horário. É dessa forma que consigo dar o melhor de mim para o meu trabalho e pacientes”, afirma Márcia Luz.

Entre as melhorias implementadas pelas sócias estão a recepção da clínica - que agora conta com um espaço de café -, até a aquisição de equipamentos como laser para clareamento dental; localizador apical e limas rotatórias para realização do tratamento endodôntico em sessão única; máquina a vácuo, para confecção de contenções estéticas na finalização do tratamento ortodôntico; e aparelho dentário invisiling.

Além da estrutura física, a Orthocenter realiza um alto investimento em qualificação dos profissionais, como explica a cirurgiã-dentista Fabiana Brito. “Nossa equipe vem passando por intensos treinamentos de qualificação que tem por objetivo melhorar o atendimento ao público, para garantir a segurança e qualidade nos serviços prestados pela clínica”, diz a sócia.

O consultório atende todas as idades, com uma equipe especializada que colabora para que o serviço prestado seja de qualidade e excelência. “Nós sempre entendemos que trabalhar juntos é o caminho para o sucesso, desde a recepção aos dentistas sempre buscamos dar nosso melhor em atendimento aos nossos pacientes”, avalia Márcia Luz.

Para saber mais sobre os serviços e procedimentos realizados, acesse o Instagram da Orthocenter.