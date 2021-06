Tá pensando em fazer Odontologia? Tour virtual permite conhecer infraestrutura do curso

O curso de Odontologia é um dos mais procurados no estado. Entre os motivos, estão as grandes possibilidades de atuação do profissional, que pode seguir carreira de cirurgião, inclusive com atuação dentro de hospitais; clínica, responsável pela saúde bucal de forma geral, com a prevenção e tratamento de doenças; ou ainda na estética, área que vem crescendo bastante e que inclui desde um sorriso 100% planejado digitalmente, uso de aparelhos ortodônticos, até procedimentos de harmonização orofaciais.

Mas, na hora de escolher a instituição de ensino para a graduação, alguns pontos precisam ser levados em consideração, como grade curricular, corpo docente e, sobretudo, a infraestrutura, já que o curso tem como base a formação prática dos alunos. Pensando nisso, e para garantir a segurança dos futuros alunos neste momento de pandemia, o Centro Universitário Fibra, que é referência no curso de Odontologia na região Norte, criou o Tour Virtual, em fibrapara.edu.br/tourvirtual, uma plataforma onde é possível conhecer mais sobre os cursos da instituição, visitando laboratórios e clínicas.

Tour virtual permite que futuro alunos conheçam os espaços do Centro Univesitário Fibra (Divulgação)

De acordo com a Irene Noronha, pró-reitora acadêmica da Fibra, a grande procura pelos cursos da instituição, assim como o bom desempenho nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), são resultado de um trabalho que vem sendo realizado há 18 anos.

"Buscamos a formação além dos livros, uma formação que olha para o outro com empatia, amor e sensibilidade. Por isso colhemos, hoje, os frutos do trabalho iniciado em 2003, uma história de dedicação de pessoas que acreditam na educação, não como meio de produção mecânica, mas, como alimento dos sonhos de tantas pessoas que desejam se tornar grandes profissionais. É nisso que acreditamos: em trabalho árduo!", pontua.

Irene Noronha, pró-reitora do Centro Universitário Fibra, destaca que confiança do Mec no trabalho desenvolvido pela instituição comprova a seriedade e qualidade dos cursos (Arquivo pessoal)

Entre os resultados desse trabalho, estão mais de 40 clínicas nos cursos da instituição, com simulações realistas, além de serviços voltados para comunidade, como a clínica de Odontologia, e, ainda, mais de 50 cursos de pós-graduação.

Referência

O curso de Odontologia do Centro Universitário Fibra completa cinco anos no próximo semestre e já é um dos mais procurados na instituição. Tudo isso se deve ao comprometimento da equipe docente e ao investimento da instituição em infraestrutura de ponta, conforme explica o professor doutor Marcelo Lobato, coordenador do curso de Odontologia do Centro Universitário Fibra.

"Sem dúvida, a prática clínica, que é realizada pelos alunos a partir do segundo semestre, é um grande diferencial. Eles passam a acompanhar e, conforme o decorrer do curso, a vivenciar a prática dos procedimentos com o atendimento aos pacientes em nossa clínica, de forma a consolidar toda a base teórica vista nas aulas", destaca o coordenador.

Professor doutor Marcelo Lobato, coordenador do curso de Odontologia da Fibra, afirma que o curso é um dos mais procurados na instituição (Arquivo pessoal)

Para Marcelo, o corpo docente também é outro ponto alto da instituição, que conta com professores altamente capacitados e preparados para conduzir as atividades práticas em todas as especialidades do curso, além dos materiais utilizados nos atendimentos, que são de primeira qualidade. "O corpo docente inspira segurança porque o docente sabe que está sendo bem conduzido. Neste momento de pandemia, por exemplo, enquanto as aulas estavam sendo realizadas on-line, os procedimentos práticos foram gravados para que os alunos pudessem ter acesso ao conteúdo", explica o professor.

Materiais utilizados durante o curso para atendimento à população são de primeira qualidade (Arquivo pessoal)

Para conhecer um pouco mais sobre os diferenciais do curso de Odontologia, Marcelo convida os alunos que pretendem seguir a profissão a fazer o tour virtual ou agendar uma visita à instituição de ensino. "O tour virtual é uma forma que encontramos para que o aluno sinta-se dentro da instituição e possa ver a estrutura onde ele vai executar as atividades, o que faz com que ele vivencie, ainda que momentaneamente, aquele ambiente", detalha o coordenador.

