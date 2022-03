Sua língua ficou preta? Entenda o que pode ser

A superfície da língua é composta por pequenas papilas responsáveis por enviar ao cérebro as informações de sabor dos alimentos. Porém, quando as papilas sofrem alteração de coloração, ocorre a chamada “Língua Preta”, que trata-se do acúmulo de restos alimentares e células mortas, gerando uma proliferação de fungos e bactérias na região lingual.

De acordo com a dentista Flávia de Medeiros Alves, cooperada da Uniodonto Belém, a principal causa desse problema é a má higienização bucal, além da baixa produção de saliva e dieta líquida, pois ambos auxiliam na remoção de resíduos.

Dentista Flávia de Medeiros revela que o distúrbio também pode ocasionar uma sensação de aparecimento de pelos na língua (Divulgação/Uniodonto)

A profissional explica que, na maioria dos casos, a “Língua Preta” não apresenta sintomas, mas pode ocorrer a presença de mau hálito, alteração do sabor dos alimentos e gosto metálico na boca.

“Uma evolução do caso pode ser relatada como uma sensação de crescimento de pelos na língua, que ocorre devido ao alongamento das papilas linguais”, afirma Flávia de Medeiros, que também é especialista em dentística.

Tabagismo

O distúrbio também pode estar associado ao tabagismo e consumo excessivo de café, uma vez que esses fatores aderem às papilas e causam a pigmentação.

“Além disso, medicações e enxaguantes bucais, que alteram a flora bacteriana e deixam a boca seca, possuem compostos como o salicilato de bismuto e o pepto-zil, que também podem causar o escurecimento da língua”, revela a dentista.

Escurecimento da língua também pode ter relação com o hábito de fumar (Levent Simsek/Pexels)

Tratamento

Ainda segundo a dentista, a “Língua Preta” pode ser facilmente revertida, pois, na maioria dos casos, o tratamento é a correta higiene bucal com uso de escova de dentes macia, fio dental e raspador de língua após cada refeição e antes de dormir.

“Em alguns casos, pode ser necessário trocar a medicação sistêmica e o enxaguante bucal utilizado”, acrescenta a especialista.

O escurecimento da língua deve ser avaliado por um profissional. Portanto, é importante realizar consultas periódicas com um dentista, pois a prevenção é sempre o melhor tratamento.