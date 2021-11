Soure recebe III Festival Gastronômico Sabores do Marajó nesse fim de semana

O município de Soure, na ilha do Marajó, sediará nesse fim de semana (06 e 07) o III Festival Gastronômico Sabores do Marajó. O evento, que é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no Pará, em parceria com a prefeitura municipal, além de ser importante para divulgar a culinária marajoara, foi pensado para gerar bons negócios aos empreendedores do segmento de alimentação.

O Festival ocorre dentro da programação de um dos eventos mais tradicionais da ilha, que é o Festival do Cavalo Marajoara, realizado pela prefeitura no campo de Fomento de Soure (mais conhecido como Monta), e estará aberto ao público das 10h às 22h, com várias opções de iguarias a serem experimentadas pelo público visitante, preparadas por 20 empreendedores de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari atendidos pelo Sebrae.

O público também poderá acompanhar o preparo de 20 receitas na Cozinha Show, onde ocorrerão aulas práticas ministradas por chefs da região, como o Jorge Chaves, que participa do evento desde a primeira edição.

Dono de um quiosque no trapiche de Soure, Jorge se diferencia pela habilidade de preparar um cardápio variado de tapiocas com ingredientes diversificados e regionais. Há sete anos no mercado, inicialmente Jorge preparava apenas receitas mais tradicionais, mas, com o apoio do Sebrae, foi diversificando o mix de produtos e conta com mais de 40 sabores, atualmente.

Chefs, como Jorge Chaves, vão preparar receita, em aulas práticas que poderão ser acompanhadas pelos visitantes (Divulgação)

O empreendedor está confiante em bons resultados com a participação no evento. “Em 2019, o Festival me trouxe um retorno muito bom. Por isso, minhas expectativas para este ano são ótimas”, declara Jorge, que vai preparar uma Sushioca na Cozinha Show, receita que tem como principais ingredientes o queijo e o chouriço do Marajó. Ela é empanada, frita e cortada em rodelas, como o sushi, daí vem o nome da iguaria.

Sushioca é preparada com ingredientes da região e apresentada em rodelas (Carlos Borges)

Segundo o gerente do Sebrae na região dos Campos do Marajó, Roger Maia, o Festival já vem se consolidando como um evento importante para os empreendedores da região. “Temos conseguido bons resultados, o que é importante para quem empreende nesse segmento, em especial nesse momento que vivemos, de retomada das atividades depois da flexibilização no funcionamento dos estabelecimentos e na realização de eventos, mas, claro, tomando todos os cuidados, pois ainda não estamos livres da pandemia da covid-19”, destaca o gerente, lembrando que o Sebrae vai adotar as medidas sanitárias de prevenção à doença durante todo o evento, como obrigatoriedade do uso de máscaras e oferta de álcool em gel para a higiene constante das mãos de visitantes, empreendedores e equipes de trabalho.

Para Roger Maia, o gerente do Sebrae na região dos Campos do Marajó, evento é oportunidade para o segmento de alimentação (Carlos Borges)

Artesanato

O Festival também reunirá 20 artesãos de Soure e Salvaterra, que produzem peças com temáticas marajoaras, explorando a cultura, a fauna e a flora da ilha, além da tradicional cerâmica marajoara e artes manuais, como acessórios feitos em argila e couro de búfalo.

Livro

As 20 receitas que serão preparadas na Cozinha Show do III Festival Gastronômico Sabores do Marajó irão compor, junto com mais 80, um livro sobre a culinária marajoara. “Serão receitas inovadoras, todas com ingredientes marajoaras. O livro será lançado em 2022”, informa Roger.