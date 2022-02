Sonha em cursar Medicina? Conheça a carreira e como conquistar aprovação

A carreira em Medicina é uma das mais tradicionais e desejadas do mercado entre os jovens. Os médicos trabalham diretamente com a manutenção e a restauração da saúde, lidando com a pesquisa, prevenção e tratamentos de doenças.

A promoção da saúde e da qualidade de vida são essenciais para todos, por isso, os profissionais dessa área têm inúmeras oportunidades de inserção no mercado de trabalho, seja em hospitais, clínicas, centros de pesquisa ou como profissionais autônomos. A Medicina também possui diversas especialidades, direcionadas a diferentes ramos e necessidades dos pacientes. Algumas delas são: Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Oncologia, entre outras.

Tudo começa com a graduação, que dura em média seis anos. Ao final do bacharelado, o aluno sai formado como clínico geral. Para atuar em áreas específicas, é preciso fazer uma residência médica que dura cerca de dois anos.

Para quem deseja seguir uma carreira na Medicina, a aprovação no vestibular é o primeiro passo. Os processos seletivos figuram entre os mais concorridos em todo o Brasil e, por isso, a preparação adequada faz toda a diferença para alcançar os melhores resultados.

O Grupo Rosana Bastos possui uma proposta pedagógica diferenciada que já levou mais de 700 alunos à aprovação em Medicina (Divulgação / Grupo Rosana Bastos)

O Grupo Rosana Bastos é referência nesse processo. Professores Mestres e Doutores, plataforma digital de ensino, sala de estudos, monitores virtuais e presenciais e o foco em educação cidadã, sustentável e tecnológica são alguns aspectos de destaque na instituição.

Além disso, conta com turmas específicas de ensino médio e pré-vestibular para essa área. A diretora pedagógica do grupo, Bianca Maia, fala mais sobre a proposta educacional ofertada, que se utiliza inclusive do método TRI que é o aplicado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “As turmas do 3°ano Medicina e Gold possuem uma carga horária diferenciada, pois oferecem aos alunos os retornos nos cursos específicos de Ciências da Natureza e Matemática, além do acesso à plataforma digital e aos simulados com correção TRI”, esclarece.

Nas turmas específicas de Medicina, os alunos contam com recursos e preparação extra para enfrentar os vestibulares mais concorridos (Divulgação / Grupo Rosana Bastos)

A formação oferecida é um dos fatores que explica os altos índices de aprovação no curso. Nos últimos cinco anos, foram aprovados mais de 700 calouros em Medicina, além de primeiros lugares gerais nas universidades públicas e privadas do Pará. Em 2022, o 1º lugar geral no Cesupa, por exemplo, foi aluno do Grupo Rosana Bastos.

A professora Bianca Maia destaca outros pontos importantes da preparação dos alunos quem sonham cursar Medicina. Para ela, os estudantes devem ter disciplina, com uma rotina de estudos organizada, desenvolver habilidades de inteligência socioemocional, além de investir na ampliação do repertório sociocultural. Aliado a isso, o colégio oferece recursos que potencializam o aprendizado, como fascículos de itens para resolução, simulados periódicos e educação humanizada.

Para saber mais sobre as vantagens da proposta pedagógica do Grupo Rosana Bastos, clique aqui.