Sindenave e Henvil juntas pela segurança da navegação paraense

Navegar com segurança é necessário. No Pará, os rios são como ruas e boa parte da população utiliza desse transporte. Quem costuma viajar busca sempre confiança e credibilidade.

Esses requisitos fazem parte dos objetivos da empresa Henvil, que atua há 30 anos vislumbrando o crescimento da navegação fluvial como indutor do desenvolvimento socioeconômico do Pará.

Atualmente, a empresa promove diversas travessias para o Marajó e nordeste paraense. O diferencial está na primazia pela segurança, bem estar e bons serviços, como destaca o CEO da Henvil, Daniel Pereira.

“Apostamos na segurança, no trabalho em equipe, na qualidade dos equipamentos náuticos e em investimentos maciços na aquisição de novas e modernas embarcações. Em três décadas, transportamos um número expressivo de passageiros, veículos, combustíveis e cargas, mantendo municípios isolados, como os marajoaras, sempre abastecidos. Também temos como missão principal atender da melhor maneira nossos clientes, independente de sua classe social. Oferecemos o melhor atendimento presencial e também online em nosso site. Garantimos a higienização diária das embarcações e cuidamos da acessibilidade dos deficientes físicos com adaptabilidade nas viagens, em espaços preferenciais”, pontua o empresário.

Para Daniel Pereira, CEO da Henvil, o Sindenave é uma entidade parceira de empresas e trabalhadores que operam nos rios paraenses (Divulgação / Sindenave)

Daniel Pereira explica também como é a atuação da empresa e enfatiza a parceria com o Sindenave. “Administramos linhas e travessias, contamos com embarcações como ferryboats, balsas e rebocadores e gerenciamos os portos onde operamos, mantendo a qualidade de nossos serviços. Valorizamos nossos colaboradores e seus órgãos de classe, como o Sindenave, que tem se mostrado uma entidade parceira das empresas do ramo”, destaca Daniel.

A Henvil também conta com ferryboats modernos como o São Gabriel, com capacidade para 100 veículos e mais de mil passageiros, e em breve vai inaugurar um mais avançado e com maior capacidade.

Para Alcidete Lima, presidente do Sindenave Settaport, a Henvil se destaca pela prestação de serviço. “É uma empresa parceira, geradora de emprego e renda, além do que prima pela ética, responsabilidade, segurança e eficiência pela satisfação com seus clientes. A Henvil se preocupa com o contínuo aperfeiçoamento e qualificação na sua mão de obra e o Sindenave sempre está observando essa qualidade e segurança dos trabalhadores que é a garantia de uma parceria saudável”, enfatiza Alcidete.

Empresa Henvil

Sede: Tv. Quintino Bocaiuva 2301, sala 2101 no Edificio Rogelio Fernandez. Belém, Pará.

Redes sociais: @Henviltransportes

Site: www.henvil.com.br