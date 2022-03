Sicoob Coimppa realiza programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher a cooperativa Sicoob Coimppa realizou no dia 11 de março uma programação especial. O evento ocorreu no auditório da cooperativa, em Belém e contou com a participação de cooperadas, colaboradoras e conselheiras. A abertura contou com uma recepção ao som de violino com a professora de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), Thais Carneiro, tocando melodias destinadas as mulheres.

A conselheira Gabrielle Maués iniciou o evento destacando, entre outros assuntos, o conceito de gênero, machismo e feminismo como luta de emancipação. Ao falar sobre a divisão social do trabalho, ela enfatizou que a desigualdade de gênero tem impacto econômico profundo.

Conselheiras do Sicoob Coimppa Geysa Rufino e Gabrielle Maués (Divulgação / Sicoob / Coimppa)

A conselheira Geysa Rufino deu sequência na rodada de conversa enfatizando as múltiplas participações das mulheres na sociedade, onde também aproveitou para deixar a seguinte mensagem: “A paz começa no coração das mulheres.” Na ocasião as cooperadas puderam trocar experiências e destacar suas relações com a cooperativa Sicoob Coimppa.

A rodada de conversa também contou com a participação da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora – Coostafe no qual foi apresentado o trabalho realizado com as internas da SEAP.

E num clima bem descontraído, o evento foi encerrado com um show de stand up comedy da humorista Denise Rodrigues (Felizmunda).