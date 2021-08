Setor energético no Brasil vive mudança e Mercado Livre de Energia ganha adeptos

O setor energético no Brasil passa por uma crise hídrica e, consequentemente, por mudanças de hábitos dos consumidores. A pandemia da covid-19 fez com que aumentasse o consumo residencial e diminuísse bruscamente no comércio, indústrias, etc., o que impactou diretamente no preço de energia do Mercado Livre, levando a um dos patamares mais baixos dos últimos anos.

Este cenário favoreceu a migração de novos consumidores para o Mercado Livre de Energia e, os que já estavam, aproveitaram para recontratar energia de olho no futuro. Atualmente, somente empresas com consumo a partir de 500 kilowatt podem atuar no Ambiente de Contratação Livre (ACL), porém, o Ministério de Minas e Energia vem trabalhando para abrir totalmente o mercado à sociedade.

“Visto que a migração ao Mercado Livre de Energia é uma tendência natural, aquelas empresas mais conservadoras, que não olhavam o ambiente livre com ‘bons olhos’, estão cada vez mais acreditando que é a melhor estratégia para redução de custos”, diz Thyago Almeida, executivo da Elétron Energy.

De acordo com a empresa, o consumidor interessado no Mercado Livre de Energia deve enxergar a modalidade como um investimento a longo prazo. As empresas que tomam a decisão de migrar ao Mercado Livre de Energia primeiramente pagam uma taxa única de adesão à CCEE no valor de R$ 6.707,00, e para adequar a cabine de medição ao padrão do Mercado Livre, que varia de acordo com a situação atual da subestação de cada empresa. Essa adequação vai de R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00. Se houver necessidade de uma nova cabine de medição, o custo fica entre R$ 80.000,00 a R$ 100.000,00.

Thyago Almeida, executivo da Elétron Energy, afirma que empresas de médio e grande porte têm aderido ao Mercado Livre de Energia para economizar (Arquivo pessoal)

Estudos indicam que toda Alta Tensão, ou seja, a energia de empresas e indústrias, pode ser do Mercado Livre em 2024, e o grupo de Baixa Tensão (residencial) possa migrar até 2027. Para os consumidores residenciais que ainda não podem fazer parte do Mercado Livre, a Elétron Energy sugere alternativas para a redução do consumo de energia para passar pela crise, dentre elas está o uso racional da energia, lâmpadas com sensor de presença, troca de equipamentos com consumo mais eficiente, e até gerar sua própria energia, como a implantação de energia solar. Confira:

1. DIMINUA O TEMPO DOS BANHOS

Você já deve ter ouvido que o chuveiro é um dos vilões do consumo de energia elétrica nas residências. Por ser um aparelho necessário todos os dias, seu uso consciente para mais economia deve partir do consumidor, que precisa diminuir o tempo gasto no próprio banho. Para se adaptar, comece tirando alguns minutos do banho por dia.

2. TIRE OS APARELHOS DA TOMADA

O modo stand-by — quando o aparelho está desligado, mas continua conectado na tomada — pode representar um gasto energético de 12% ao mês, por isso, retire os aparelhos elétricos da tomada quando não estiver utilizando. Equipamentos de uso pessoal como notebooks e celulares são utilizados com bastante frequência e, por isso, o cuidado para evitar carregadores e fios na tomada sem necessidade de uso deve ser maior.

3. EVITE O ABRE E FECHA DA GELADEIRA

Planeje bem o uso da geladeira durante o dia, evitando a manipulação de produtos sem necessidade. Quando precisar abrir, aproveite para pegar todos os alimentos que precisa e procure guardá-los ao mesmo tempo. Sem a abertura e fechamento constantes, você evita o desperdício de ar refrigerado e o eletrodoméstico trabalha muito melhor.

4. TROQUE AS LÂMPADAS DA CASA

Se você só mantém lâmpadas incandescentes nos cômodos, está contribuindo para o maior gasto de energia elétrica. A saída é substituí-las por modelos fluorescentes ou em LED, que possuem eficiência aliada a um baixo consumo. Além de proporcionarem boa iluminação, estas lâmpadas têm vida útil prolongada em relação às incandescentes.

5. USE CORES CLARAS NOS AMBIENTES

Pintar as paredes e preferir tecidos e móveis com superfícies brancas ajuda a manter os ambientes arejados. Isso acontece porque a cor clara reflete o calor, mantendo os cômodos frescos e evitando a necessidade de usar aparelhos para a climatização artificial, como ventilador e ar-condicionado. Sem o uso diário desses equipamentos, você economiza muita energia e ainda garante uma casa mais fresquinha durante o dia.

6. APROVEITE A LUZ DO DIA

Se você precisa ficar em casa durante o dia, aproveite a luz natural para iluminar seus ambientes. Janelas e portas abertas desde o período da manhã mantêm os cômodos claros e ainda permitem a entrada de ar fresco, o que é benéfico para a saúde dos moradores e para a economia da casa.

7. PREFIRA APARELHOS EFICIENTES

Na hora de comprar um novo equipamento para a casa, procure informações relacionadas ao consumo energético que ele tem. Hoje temos como base o selo Procel de economia de energia, que nos mostra o consumo de cada aparelho elétrico na casa. Você pode procurar e dar preferência por modelos que sejam mais eficientes, de acordo com observações no selo.

8. CUIDE DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS

Geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar roupas e outros equipamentos só funcionam com eficiência se tiverem a manutenção em dia. Por isso, é essencial que você invista em cuidados preventivos para certificar-se de que não há algum defeito. Qualquer peça mal colocada ou sujeira impregnada dentro do equipamento pode fazer com que ele trabalhe mais e consuma mais energia elétrica.

