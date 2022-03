Sesc Pará abre inscrições de atividades para pessoas com idade a partir de 50 anos

Com foco em promover a participação e o exercício da cidadania, as ações do Trabalho Social com Grupos (TSG) promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) são voltadas para pessoas com idade acima de 50 anos. O projeto busca o desenvolvimento pessoal e a promoção da autoestima, da integração e do bem-estar. As inscrições estão abertas, com início das atividades em março. As vagas são limitadas.

"A iniciativa se deu após a equipe do TSG perceber que havia uma demanda que estava cada vez mais crescendo que era o público das pessoas a partir dos 50 anos. Isso foi primordial para a abertura dessa turma, já que a ideia é preparar esse grupo para uma vida mais longeva dentro dos aspectos físicos, sociais e cognitivos”, explica o psicólogo Fábio Vinícius, integrante da equipe do TSG.

Vale ressaltar que o Sesc é pioneiro no trabalho com grupos, pois há mais de 40 anos realiza trabalhos sociais com idosos.

Danças, dinâmicas de grupo e oficinas estão entre as atividades oferecidas no TSG (Divulgação / Sesc PA)

De acordo com Fábio Vinícius, a proposta do Trabalho Social com Grupos se alinha diretamente aos princípios da instituição, pois “o Sesc, dentro de suas responsabilidades e interessado na promoção do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida dos comerciários (funcionários das empresas que atuam na área do comércio de Bens, Serviços e Turismo) e de seus familiares, lança a esse público preferencial, através do seu Programa Assistência, atividades socioeducativas que estimulam a participação da sociedade e a cooperação entre indivíduos, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais”.

A dinâmica do projeto se dá com a oferta de atividades diárias, de segunda a sexta, no turno vespertino, das 15h às 18h. “Ofereceremos danças, atividades físicas, recreativas e cognitivas, dinâmicas em grupo, ciclo de oficinas, palestras, atividades socioculturais, orientação social, dentre outras”, destaca o psicólogo.

Para outras informações, procure Sesc Doca (Rua Senador Manoel Barata, nº 1873 - 6º andar, Sala do TSI) ou clique aqui.