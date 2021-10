Sesc investe em melhorias de infraestrutura em unidades de Belém, Ananindeua e Santarém

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, vinculado à Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio-PA), se dedica a oferecer conforto, bem-estar e qualidade de vida para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, ao longo de quase 75 anos de existência. Entre as ações desenvolvidas estão as obras estruturantes nas unidades, como a exemplo as ampliações em Belém, Ananindeua e Santarém.

De acordo com o diretor Marcos Cézar Silva Pinho, os trabalhos levam em consideração as demandas geradas pela própria comunidade. “As unidades passaram por obras pensadas principalmente na acessibilidade e sustentabilidade, sendo ouvidos, é lógico, nossos usuários das nossas principais ações para maior oferta de vagas e conforto. Ademais, os prédios de Belém e Santarém, por exemplo, foram construídos na década de 1940, merecendo imediatas atualizações e adaptações para um novo tempo que nos exige dinâmica e sinergia e um novo olhar para o coletivo”, pondera o diretor.

Aulas de pilates está entre os serviços oferecidos pelo Sesc-PA (Divulgação / Sesc-PA)

O Sesc desenvolve programas nas áreas de Assistência, Educação, Cultura, Saúde e Lazer (Esporte, Recreação e Turismo Social). A instituição foi fundada com o intuito de promover conhecimento, cultura, oportunidade, transformação e saúde por meio de ações gratuitas, com foco na prestação de serviços com alto padrão de qualidade.

Para o presidente da Fecomércio, Sebastião Campos, a gestão busca exercer, com excelência, a missão de cada uma das entidades que integram o Sistema. "No caso do Sesc, nossa pretensão é alcançar a satisfação geral dos usuários, suas famílias e da sociedade. Planejamos ações sempre observando às demandas sociais, correlacionadas com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc e dimensionadas em consonância também com as realidades sociais e econômicas, que estão sempre se modificando, mas norteadas aos objetivos do Plano Estratégico", explica o presidente.

De acordo com ele, os projetos são realizados observando os princípios sustentabilidade, a economicidade, entre outros. "Dessa forma, objetivamos adequar à infraestrutura às necessidades reais da comunidade que utiliza os serviços e que permita oferecer espaços adequados, que gerem benefícios sociais e contribuam para à valorização das pessoas e para experiências felizes", completa.

Unidade Sesc Ver-o-Peso possui programação de teatro, circo, contação de história e atividades lúdicas (Divulgação / Sesc-PA)

Ver-o-Peso

Na capital paraense, duas instalações receberam serviços: o anexo do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso; e o Sesc Doca, para ofertar mais comodidade no atendimento aos usuários.

Tombado pela Lei Orgânica do Município, o prédio do Sesc Ver-o-Peso foi inaugurado após passar por restauração, que manteve a mesma linha estética e arquitetônica da estrutura anterior, com acabamentos refinados. Localizado no centro comercial de Belém, o espaço oferece atividades de Artes Visuais, com exposição permanente de máquinas fotográficas, réplicas de máquinas do século XIX, lambe lambe, além de exposições de obras de diversos de artistas.

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso passou por restauração do prédio, que é tombado (Divulgação / Sesc)

O público também pode ter acesso a cursos de ballet infantil, juvenil e adulto; dança de salão; jazz; ballet contemporâneo; dança do ventre; além de apresentação de peças de teatro, circo, entre outros. Também há programação com contação de história e atividades lúdicas, aulas de pilates; ginástica; ritmos; circuito funcional e muito mais. Além das atividades, a unidade conta com um restaurante.

Circuitos funcionais e aulas de dança fazem parte dos serviços na unidade Ver-o-Peso (Divulgação / Sesc-PA)

Doca

Já o Sesc Doca ganhará um novo bloco com salas de atividades, brinquedotecas e salão de jogos. Além disso, a antiga área livre dará lugar a uma praça com arborização. O restaurante será duplicado de tamanho para dar mais conforto e servir melhor o comerciário. O primeiro piso contará com novas salas amplas e modernas para a realização de cursos, oficinas e atividades e, também, uma nova biblioteca. No segundo andar estarão disponíveis salas multiuso, auditório e uma nova e moderna clínica odontológica com diversos consultórios. O acesso, além das escadas, será realizado através de dois elevadores localizados em pontos estratégicos.

Novo prédio do Sesc na Doca contará com auditório, sala de conferência, além de serviços voltados para a saúde e bem-estar (Divulgação / Sesc-PA)

A unidade Doca terá um prédio de seis pavimentos com garagem no subsolo para 35 carros, além de vagas para motos e bicicletas. A estrutura prevê recepção com monitoramento, estúdio de pilates, academia com varandas, sala de bicicletas ergométricas, ginástica, espaço funcional, sala de mat pilates e artes marciais. O espaço inclui sala multiuso, auditório, sala de conferência com acabamento acústico, salas de educação em saúde e sala para o grupo de idosos.

Pensando no quesito sustentabilidade, a unidade está equipada com placas para captação de energia solar. “Os recursos naturais são finitos e pensar no coletivo é nosso principal objetivo. Daí a execução de ações para obtermos resultados incluindo a produção de energia renovável com o aproveitamento de águas pluviais, estações de tratamento de esgotos e efluentes economicidade inclusa em nossos projetos arquitetônicos”, comenta o diretor Marcos.

Ananindeua

Outra unidade que está em fase de acabamento é o Parque Aquático Sesc Ananindeua, sendo um dos espaços mais aguardados pelo público comerciário. O projeto inclui piscina infantil com brinquedos aquáticos; duas piscinas para adultos, sendo uma delas voltada para o lazer com toboáguas, e outra semi olímpica para atividades esportivas, além de vestiários.

Parque aquático da unidade Sesc Ananindeua oferecerá mais conforto e lazer aos usuários (Divulgação / Sesc)

Santarém

Em Santarém, o Sesc também está em obras para atender melhor o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. A unidade do Sesc será totalmente revitalizada, com reforma de fachada, instalação de elevador e novo sistema elétrico. O projeto prevê ainda a ampliação da clínica odontológica, a construção de espaço para atividades esportivas e de lazer, com uma moderna academia, sala de pilates e espaço de treinamento funcional.

Unidade Sesc Santarém passa por revitalização com mudanças na fachada e estruturas internas (Divulgação / Sesc)

Além de todas as reformas e melhorias que vêm sendo executadas nestas unidades, o Sesc Pará está construindo uma nova Unidade Produtora de Refeição, na Avenida Senador Lemos, em Belém, com previsão de entrega para dezembro, onde funcionará uma ampla cozinha industrial para o fornecimento de refeições dos Restaurantes do Sesc.

