Sesc amplia atuação nos municípios do Pará

Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do estado do Pará terão maior acesso aos serviços do Sesc com a expansão e criação de unidades em mais municípios paraenses.

Além das unidades operacionais em Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém e Centros Educacionais em Benevides, Inhangapi, São Francisco do Pará e Salinópolis, o comerciário pode agora usufruir de alguns serviços do Sesc nos municípios de Altamira, Capanema, Itaituba, Redenção, Rondon do Pará, Paragominas e Tailândia.

Toda a atuação é voltada para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhados do setor, seus familiares e das comunidades no entorno das unidades.

“Com a expansão das grandes redes de comércio no interior do estado, vimos o crescimento desse público e entendemos a importância de oferecer serviços de cultura, lazer, educação, saúde e assistência a esses trabalhadores e suas famílias”, afirma Jacqueline Melo, diretora de Programas Sociais do Sesc.

Para isso, as equipes do Sesc fazem pesquisas em cada município para mapear as demandas da comunidade e planejar de que forma atendê-las. Na área da saúde, por exemplo, além das clínicas físicas, a instituição conta com unidades móveis que realizam atendimentos itinerantes para usuários do comércio e da comunidade em geral.

Jacqueline Melo, diretora de Programas Sociais do Sesc, atribui à nova gestão do Sesc o projeto de expansão dos serviços a mais municípios do Estado (Divulgação/Sesc)

“Os serviços de odontologia têm bastante demanda no interior, assim como exames ginecológicos. Em Pirabas, temos a unidade móvel Saúde Mulher, na qual as mulheres podem ter acesso ao exame PCCU (papanicolau) e à mamografia”, acrescenta Jacqueline.

Mulheres podem realizar exames preventivos na unidade móvel do Sesc (Divulgação/Sesc)

Novas unidades

Em Altamira, as obras para finalização da unidade do Sesc estão em andamento, mas os serviços já iniciaram. A unidade móvel OdontoSesc realiza atendimento odontológico diariamente, e a comunidade já está aproveitando os campos de vôlei e futebol no local.

Em Capanema, o Sesc possui uma clínica odontológica e, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), oferta atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes. Já em Itaituba e Rondon do Pará, a instituição oferece serviços odontológicos à população diariamente.

O atendimento itinerante alcança os comerciários e demais pessoas da comunidade (Divulgação/Sesc)

Em Redenção o Sesc possui clínica odontológica e já recebeu um terreno para o início de uma nova unidade. Em Tailândia, a futura unidade está planejada, mas o atendimento à população já começou, com uma clínica odontológica, além de atividades gratuitas de iniciação esportiva, mix de esportes e treinamento funcional.

Já em Paragominas, as obras da unidade foram iniciadas e a maior expectativa da população jovem é para o skatepark que irá funcionar no local. O Sesc vialibiliza atendimento odontológico ao público e mantém convênio com restaurantes da cidade para ofertar refeições à preço acessível aos comerciários.

Para saber mais sobre as ações e serviços oferecidos pelo Sesc e o Sistema Fecomércio, clique aqui.