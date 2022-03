Senac promove webinar gratuito sobre futuro do Comércio

A pandemia trouxe impactos gigantescos ao setor do Comércio, mas antes mesmo do mundo virar do avesso, as grandes feiras setoriais já previam mudanças de comportamento dos consumidores, inovações tecnológicas e tendências digitais.

Pensando em destacar o que há de mais inovador no varejo e quais tendências estão por vir, o Senac Pará realiza na próxima quinta-feira, 24 de março, às 19h, o webinar “O Futuro do Comércio para o Comércio do Futuro”, evento totalmente online e gratuito, com transmissão pelo Youtube.

O comércio virtual nas redes sociais, a inteligência artificial no marketing e a realidade virtual no metaverso são exemplos de desafios contemporâneos para quem trabalha com varejo.

O escritor e consultor, Fred Alecrim, destacará as principais inovações que estão transformando o segmento do Comércio no mundo todo (Divulgação/Assessoria do palestrante)

Para falar sobre estas e outras novidades que já estão borbulhando no Brasil e no mundo, o Senac Pará convidou o curador internacional de tendências Fred Alecrim, que há 26 anos dedica sua carreira de empreendedor apaixonado a transformar negócios positivamente. Fred também é autor de quatro livros e gestor de conteúdo em missões para a NRF, maior feira internacional de varejo, para os bastidores da Disney e outros grandes eventos mundiais.

De acordo com Márcio Takemura, Coordenador de Relacionamento com o Mercado do Senac Pará, o evento tem foco em estudantes, profissionais e empresários.

O coordenador Márcio Takemura aponta as vantagens dos cursos rápidos e atuais do Programa Senac Comércio (Igor Mota/O Liberal)

“Este webinar é uma ação de fomento, dentro das estratégias do Programa Senac Comércio. Nosso objetivo é gerar insights e despertar o interesse do público em conhecer a fundo sobre as práticas mais recentes no comércio varejista, os apontamentos da NRF 2022, os negócios na sociedade 5.0, e como aplicar tudo isso no seu trabalho, na sua empresa”, descreveu.

Quer participar do webinar? Saiba mais

Márcio explica que o Programa Senac Comércio consiste em um portfólio de cursos diferenciados, pensados com base na escuta ativa do mercado, especialmente com foco na preparação de equipes para os constantes desafios do mundo corporativo.

O Programa Senac Comércio oferece um portfólio diferenciado de cursos para atualizar empresas nas principais tendências e inovações (Divulgação/ Senac Pará)

“O Senac se propõe a ouvir constantemente o que as empresas precisam e, por isso, remodelou cursos que antes eram de longa duração em uma série de cursos rápidos, práticos e flexíveis”, ressaltou o coordenador.

Inscrições

Para participar do webinar “O Futuro do Comércio para o Comércio do Futuro”, basta se inscrever pelo formulário disponível no site www.pa.senac.br e acessar a transmissão ao vivo no canal do Senac Pará no Youtube.

Para mais informações: (91) 4009-6805.