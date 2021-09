Cursos de educação profissional do Senac contribuem para o desenvolvimento de pessoas e empresas

Com a missão de educar para o trabalho e, assim, promover o desenvolvimento social e econômico, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferta cursos voltado para o comércio de bens, serviços e turismo em diversas cidades do Pará, como Ananindeua, Barcarena, Belém, Castanhal, Marabá, Redenção, Capanema, Parauapebas, e Santarém. Além disso, também atende outros municípios com ações móveis e educação a distância. Em 2020, mesmo diante da pandemia, foram realizados mais de 14 mil atendimentos em ações de educação profissional no Pará e este ano, até o momento, a instituição já contabiliza mais de 13 mil.

Para Cláudia Vasconcelos, diretora de educação profissional do Senac Pará, a instituição tem papel fundamental. “Ao transformar vidas formando pessoas com o desejo ingressar, reingressar ou se aprimorar no mercado de trabalho, com cursos sempre alinhados às principais necessidades e tendências, o Senac se mostra com grande importância para o setor econômico do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, bem como para toda a sociedade”, avalia a diretora.

Cursos voltados para área da gastronomia estão entre os destaques (Divulgação Senac/PA)

Cursos

No Senac Pará são ofertados cursos de educação profissional nos níveis de Formação Inicial e Continuada, os chamados cursos livres, e Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio (cursos técnicos), além das ações extensivas como palestras, workshops, campanhas e outros eventos. A oferta educacional da instituição contempla cursos em diversos segmentos como artes, beleza, comunicação, games, gastronomia, gestão, idiomas, moda, saúde, segurança, tecnologia da informação, turismo, dentre outros, que vão da formação inicial à pós-graduação, o que permite ao aluno planejar sua carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada.

A ex-aluna do Senac, Vanessa Figueiredo, de 30 anos, diz que a formação no curso de técnico em Farmácia pela instituição foi muito importante para sua vida. “Me formei em 2020 e atuo como técnica em um hospital. O Senac foi de fundamental importância para o meu crescimento profissional. Atualmente estou cursando o ensino superior no curso de farmácia e tenho pouquíssimas dificuldades, pois a qualidade da minha grade curricular do técnico, me ajuda muito”, afirma Vanessa.

Após realizar o o curso técnico em Farmácia pelo Senac, Vanessa Figueiredo decidiu cursar a graduação no ensino superior e cosntruir uma carreira profissional na área da saúde (Arquivo pessoal)

Programas Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial também oferta o Programa de Aprendizagem Profissional de Qualificação, destinado a formação de Jovens Aprendizes encaminhados pelas empresas e o Programa Senac de Gratuidade, para oportunizar formação a pessoas de baixa renda.

“Parcerias com entidades governamentais e outras instituições estendem a educação profissional da instituição a mais públicos, a exemplo das participações no Programa Estadual Ter Paz e no Projeto Soldado Cidadão”, explica a diretora de educação profissional.

Oferta contempla desde a formação inicial, com cursos técnicos, até pós-graduações (Divulgação Senac/PA)

Além disso, para empresas existe uma estrutura de soluções educacionais para atender pontualmente as necessidades desse público, com trilhas de cursos estratégicas no atendimento empresarial, em que é possível destacar o Programa Senac Comércio, elaborado por consultores especialistas, com trilhas de cursos estratégicas para a empresa.

“Com os fóruns técnicos setoriais realizados pelo Senac, a instituição está constantemente ouvindo as empresas e compreendendo o que elas procuram como formação. Assim, o Senac planeja seus cursos de forma alinhada com o que o mercado requer e com o que oportuniza maior empregabilidade, complementa a diretora.

Outro serviço é o Banco de Oportunidades, que é gratuito e beneficia tanto pessoa física quanto empresas, auxiliando na inclusão de profissionais qualificados no mercado. Através do site, as empresas com vagas disponíveis podem localizar alunos concluintes dos cursos de qualificação em busca de uma colocação no mercado.

Segmento da beleza está entre os mais procurados no Senac Pará (Divulgação Senac/PA)

Próximas atividades

O Senac Pará realiza, até 1/10, a Terceira Edição da Semana Senac Saúde, que reunirá em transmissões ao vivo grandes especialistas, entre eles estão: Dr. Dráuzio Varella, Dr. Daniel Barros e Dra. Ana Escobar. Durante o evento on-line serão abordados temas como os reflexos da pandemia, sobretudo no que compreende as novas demandas desse segmento. O evento é gratuito e emitirá certificado aos participantes.

Além disso, nos dias 18 e 19 de outubro ocorre o Senac Beauty Day, também virtual e com uma programação repleta de nomes nacionais do segmento profissional de beleza.



Para saber mais sobre os cursos e programas oferecidos no Senac, clique aqui.