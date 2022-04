Senac em Ananindeua oferece cursos rápidos para iniciantes no mercado

Quem está em busca de um emprego sabe que conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho não é tarefa fácil, principalmente no cenário competitivo de hoje. Por isso, uma das principais orientações para quem deseja iniciar uma carreira é buscar qualificações e aperfeiçoamentos, visando incrementar diferenciais ao currículo, o que pode ajudar o profissional a se destacar nos processos de seleção das empresas contratantes.

Atento a este contexto, o Senac em Ananindeua está com matrículas abertas para cursos de curta e média duração, para quem deseja entrar no mercado de trabalho, mas tem pouca ou nenhuma experiência ou ainda não sabe qual caminho profissional quer seguir. São formações com foco na rápida preparação e introdução a uma área profissional.

Curso de panificação caseira é uma ótima opção para quem se identifica com o setor de alimentação (Divulgação/Senac)

“No segmento de Beleza, os cursos de Técnicas de Manicure e Pedicure e Básico de Corte de Cabelo, por exemplo, têm duração de duas semanas e meia e com eles o aluno desenvolve as habilidades necessárias para exercer uma atividade geradora de renda. É uma oportunidade de se preparar e dar o primeiro passo na vida profissional, com a possibilidade de continuar trilhando o caminho da qualificação e dos aperfeiçoamentos depois”, explica a gerente do Centro de Educação Profissional do Senac em Ananindeua, Vivia Castro.

Outra opção nesta mesma proposta é o curso de Panificação Caseira, no qual o aluno pode aprender as técnicas de preparo de pães artesanais para venda, compreendendo as boas práticas de higiene para serviços de alimentação e noções de precificação para comercialização. Para estes cursos chamados socioprofissionais não há exigências quanto a escolaridade mínima, apenas pré-requisitos de idade.

Aquelas pessoas que querem ir além do conhecimento de técnicas básicas podem apostar nos cursos de média duração, do tipo qualificação profissional. No Senac Ananindeua as matrículas estão abertas para turmas de Assistente Administrativo e de Operador de Caixa.

“São dois cursos bastante procurados pela versatilidade, já que são perfis profissionais requisitados por diversas empresas, principalmente dos segmentos do Comércio e Gestão”, complementa Vivia Castro.

Senac em Ananindeua tem ampla estrutura e equipamentos modernos (Divulgação/Senac)

Para saber mais detalhes sobre os cursos com matrículas abertas neste mês de abril, no Senac em Ananindeua, acesse o site www.pa.senac.br/agenda e confira os preços, datas de início, requisitos e documentos necessários para se matricular.

As matrículas ocorrem presencialmente na unidade Senac em Ananindeua, localizada na Rodovia BR-316, Km 04, bairro Guanabara (em frente ao Parque Ambiental Antônio Danúbio), no horário das 8h às 20h. Em caso de dúvidas, os telefones para contato são: (91) 3245-0736, (91) 3197-0132 e Central de Atendimentos do Senac: 0800 701 4492.

Técnicas de Manicure e Pedicure

Período do curso: 18/04 até 04/05

Turno: Manhã

Investimento: R$150,00 (valor total) ou até 3x R$50,00

Panificação Caseira

Período do curso: 18/04 a 26/04

Turno: tarde

Investimento: R$260,00 (valor total) ou até 6x R$ 43,33

Básico de Corte de Cabelo

Período do curso: 19/04 até 11/04

Turno: Noite

Investimento: R$350,00 (valor total) ou até 8x R$ 43,75

Operador de caixa

Período do curso: 11/04 a 09/06

Turno: noite

Investimento: R$ 300,00 (valor total) ou até 7x de R$ 42,86

Assistente Administrativo

Período do curso: 18/04 até 14/06

Turno: Noite

Investimento: R$300,00 (valor total) ou até 7x R$ 42,86