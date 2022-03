Self storage: entenda o que é, quando usar e quais os benefícios

Cada vez mais os apartamentos ou casas são construídos em tamanhos menores. Para os proprietários, fica o desafio de saber o que fazer para acomodar o que é adquirido ao longo de uma vida. Mas quando não há mais espaço e a pessoa não quer se desfazer do que comprou, o que fazer? Para situações como essas a solução tem nome e sobrenome: self storage.

Caso tenha achado estranho o nome, pode ficar tranquilo, pois seu significado é bem simples. Em tradução livre self storage significa auto armazenagem, ou seja, um local onde pessoas físicas ou empresas podem guardar seus bens com conforto, praticidade e segurança.

Quando surgiu

O self storage surgiu nos Estados Unidos na década de 60 para as pessoas que tinham problemas com a falta de espaço em seus imóveis. De lá para cá, esse modelo de negócio ampliou sua concepção e atualmente funciona como a locação de um box privativo para armazenagem de qualquer tipo de item, e não apenas de móveis.

Com o self storage é possível economizar com impostos de imóveis, energia e água (Reprodução / Guardô Self Storage)

Quando usar

Atualmente, a locação de espaços no self storage é indicada para muitas situações: pessoas em mudança ou que vão viajar por um longo período; para estoque de empresas e arquivos de escritório; para colecionadores, lojistas e e-commerce; para ambientes em reforma e empresas físicas de vários segmentos.

Desde o início da pandemia, a demanda por locação de espaços que possam ser usados para estoque de produtos cresceu. Por exemplo, pequenos varejistas começaram a usar o self storage como uma forma de recomeçar as vendas via lojas virtuais.

Segurança: apenas o contratante tem acesso ao box (Reprodução / Guardô Self Storage)

Principais vantagens

Uma das principais vantagens ao alugar um box privado é a flexibilidade. A pessoa pode guardar o que quiser, da forma como preferir e pelo tempo que desejar. No self storage o cliente não tem gastos com IPTU, condomínio, manutenção e segurança, além de ser possível diminuir ou aumentar o tamanho do box quantas vezes quiser.

Em Belém, é possível encontrar empresas de self storage com boxes a partir de 1,5 m². Todos os espaços são limpos, organizados e contam com um sistema de monitoramento que funciona 24 horas.

Outra vantagem de contratar um self storage é a exclusividade do cliente. Apenas o contratante tem acesso ao box alugado e, consequentemente, aos seus bens. Por isso, nem os funcionários da empresa e os outros locatários têm contato com o que foi armazenado nos boxes.

Além disso, o aluguel dos espaços é feito sem burocracia, quando comparado aos aluguéis tradicionais. O processo de contratação não precisa de fiador ou comprovação de renda.