Seletivas Ideal mudam para melhor a vida escolar de estudantes de todo o Pará

O Grupo Ideal é uma referência nacional e já adotou a realização de processos seletivos em todas as suas unidades – Batista Campos, Cidade Nova e Augusto Montenegro. Segundo Cássio Maciel, diretor pedagógico do Ideal Batista Campos, as Seletivas Ideal fazem parte de uma estratégia para atrair e fidelizar estudantes que se destacam na trajetória escolar.

A oferta de bolsas é generosa: são 40 bolsas integrais e 400 parciais, em que os descontos variam de acordo com o mérito de cada aluno, pelas notas alcançadas por eles.

Para o aluno, o benefício é estudar em um centro de excelência. Para a escola, é ter um aluno que alcançará grandes resultados.

“Conseguimos selecionar bons alunos e, com isso, ter bons resultados em aprovações”, afirma Cássio. “É algo que funciona, basta olhar nossos últimos resultados e ver que são com os alunos que conquistaram bolsas de estudo por meio das seletivas”, completa o diretor pedagógico.

Cássio Maciel, diretor pedagógico do Ideal Batista Campos, diz que a estratégia é atrair e fidelizar estudantes com destaque na trajetória escolar (Divulgação)

Em 2020, o aluno Victor Hugo Bartocci (bolsista) conseguiu o 1º lugar geral do Enem, da UFPA, da Uepa, e foi aprovado em medicina na USP.

Outro exemplo é Allan Garcia Cavalcante e Silva, que se prepara para fazer o Enem 2021. O estudante é de Santarém e veio para Belém porque queria estudar em uma das turmas específicas do Ideal para concursos militares. “Estava decidido a estudar no Ideal porque é a única escola de Belém com preparatório militar e eu queria fazer o concurso do ITA”, lembra Allan.

“Participei das Seletivas no final de 2019, com o objetivo de conseguir uma bolsa integral para a 2ª série do ensino médio militar e agora estou na escola que sempre quis”, comemora.

As Seletivas Ideal vão além da aplicação das provas. “Todos os nossos novos alunos têm um acompanhamento da equipe pedagógica para o período de adaptação, eles recebem atenção total e têm a certeza de que, vindo estudar no ideal, terão bons resultados”, explica Cássio Maciel.

Allan conta que ficou nervoso com a mudança. Os pais ficaram em Santarém e ele veio morar com a irmã na capital paraense. “Achei a prova de seleção difícil e imaginei que o curso seria ainda mais puxado. Mas era só o nervosismo mesmo, porque hoje eu refaço a prova e vejo que a dificuldade era apenas uma impressão minha e que a decisão de participar da Seletiva e estudar no Ideal foi a mais acertada”, garante Allan.

Alan Garcia é natural de Santarém, no oeste paraense, e veio para Belém se preparar para concursos militares (Divulgação)

A família também é acolhida. “No dia das Seletivas, enquanto os estudantes fazem as provas, os pais participam de uma reunião com a equipe pedagógica, assistem a vídeos, conhecem a metodologia de trabalho da escola e todo o suporte que podemos oferecer aos seus filhos. É um diferencial. Os pais compreendem que a Seletiva é uma das etapas mais importantes da vida escolar dos seus filhos”, avalia o diretor pedagógico do Ideal Batista Campos.

Não é à toa que muitas vezes os pais chegam mais nervosos com as provas do que os próprios candidatos a alunos. “Passar nas Seletivas tem um significado muito importante, não só para o futuro dos filhos com uma educação de qualidade, mas também para o aspecto financeiro. A conquista da bolsa é significativa para o orçamento familiar, principalmente nesse período de pandemia”, explica Cássio Maciel.

O diretor pedagógico destaca que “os alunos que conquistam bolsas nas Seletivas vivenciam o que chamamos de ‘Efeito Gratidão’. Geralmente são alunos que estudam mais, são dedicados, porque sabem que é uma oportunidade de ter uma boa educação sem pesar financeiramente para os pais. Seja a bolsa integral ou parcial, o valor dos descontos é uma forma de ajudar a família, também”, avalia Cássio Maciel.

“Boa parte dos bolsistas mostra uma maturidade muito grande para sua idade e são alunos brilhantes, que se tornarão cidadãos importantes para nossa sociedade”, conclui.

IFEST

Além das provas, os estudantes também são convidados a participarem do IFEST, que neste ano, será no dia 6 de novembro. É quando a escola abre as portas para todos aqueles que participarão das Seletivas ou que apenas queiram conhecer a escola.

Durante esse dia, haverá atividades nos laboratórios, nas quadras esportivas, atendimento das coordenações pedagógicas, mini-aulas com os professores das diversas disciplinas, a preparação para as Olimpíadas de Conhecimentos, além de muita música e diversão. “É como boas vindas aos novos alunos e também, mostrar o que a escola pode oferecer aos que ainda não vieram para o Ideal, mas sabem que podem sonhar com isso e se prepararem para estudar conosco”, destaca Cássio.

Seletivas

Cássio Maciel esclarece que o edital é publicado no site do Grupo Ideal com todas as informações detalhadas, com critérios bem elaborados e amplamente divulgados, além de transparência no processo. As inscrições podem ser feitas no próprio site.

O candidato tem a oportunidade de estudar em um centro de excelência, enquanto que para o Ideal o benefício é ter um aluno com potencial de resultados (Divulgação)

São dois editais – um para as turmas regulares, do 6º ano do ensino fundamental até o convênio, com foco na preparação dos alunos para as provas do Enem e de vestibulares de outras instituições de ensino superior; outro para as turmas militares, da 1ª a 3ª série do ensino médio, em que o foco é a preparação dos alunos para os concursos militares como ITA/IME, Ciaba e AFA/EsPCEx. Eles também são preparados para os processos seletivos de universidades como a USP, Unicamp e UNESP.

Como participar

O edital com as normas está disponível no site da escola com as informações detalhadas sobre quantidade de bolsas ofertadas, critérios de avaliação, datas das provas, conteúdos cobrados e como proceder após a classificação para fazer a matrícula.

Resultado da Seletiva está previsto para o dia 20 de novembro (Divulgação)

São ofertadas 40 bolsas integrais e 400 parciais, distribuídas em todas as séries, nas três unidades do grupo: Ideal Batista Campos, Ideal Cidade Nova e Ideal Augusto Montenegro.

Podem participar candidatos do 6º ano do ensino fundamental até o convênio, nas turmas regulares, e do 1ª a 3ª série do ensino médio, nas turmas militares.

A inscrição custa apenas R$30,00 e o boleto é gerado no próprio site, no momento da inscrição (o comprovante de pagamento deve ser apresentado junto com o documento de identidade original do candidato no dia da prova). As provas acontecerão de 14h às 17h, e o resultado será divulgado no dia 20 de novembro, a partir de 9h. Acesse grupoideal.com.br e leia o Edital com atenção.

Serviço:

Inscrições: até o dia 1º de novembro de 2021.

Datas das provas:

03 de novembro – Turmas de 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental – anos finais).

04 de novembro – Turmas de 1ª e 2ª séries (Ensino Médio).

05 de novembro – Convênio (Ensino Médio).

08 de novembro – Turmas militares.

Mais informações:

Ideal Augusto Montenegro - 3273-0667 / 99157-9843⠀⠀

Ideal Batista Campos - 3323-5000 / 98113-9952⠀⠀

Ideal Cidade Nova - 3273-0222 / 99177 - 5292⠀