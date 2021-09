Cinco dicas para manter a segurança durante o uso do elevador

Edificações com mais de um andar exigem adaptações para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e pessoas com deficiência física e, também, facilitam e trazem mais comodidade ao dia a dia. Os projetos de construção civil de prédios comerciais e residenciais mais modernos incluem elevadores, de preferência adaptados, como alternativa às tradicionais escadas e rampas.

Os equipamentos são ainda úteis para atividades como o transporte de compras de supermercado; de materiais de construção e reformas; e garantem agilidade e praticidade nas mudanças de moradores.

Para garantir a plena funcionalidade dos equipamentos instalados é necessário o cumprimento de medidas preventivas por parte da administração de condomínios, como a manutenção regular e dentro dos padrões vigentes. Entretanto, o papel dos usuários nos cuidados também é fundamental para alcançar uma vida útil extensa e evitar os transtornos causados pelas interrupções para reparos.

A seguir, confira cinco dicas de segurança no uso dos elevadores:

1. Ao chamar o elevador, verifique o sentido em curso e evite apertar repetidamente os botões para subir e descer, bem como acionar vários andares ao mesmo tempo. Dessa forma, você economiza tempo de parada e energia elétrica com um trajeto adequado ao seu objetivo.

2. Cuidado em casos de parada entre andares. Não é recomendado tentar sair, em hipótese nenhuma. Os ocupantes devem manter a calma e acionar o alarme ou usar o interfone para pedir ajuda.

Administração de condomínios deve prezar por medidas preventivas, como as manutenções regulares (Reprodução internet)

3. Crianças e pessoas incapazes devem evitar usar elevadores desacompanhadas. Além do risco em operar o equipamento, a situação pode gerar inabilidade em situações de emergência, como em caso de panes.

4. Em incêndios, os elevadores não podem ser utilizados. O abandono do edifício deve ser feito exclusivamente pelas escadas de emergência dotadas de portas corta-fogo, obedecendo o plano de evacuação da área.

5. Equipes de zeladores e limpezas devem ser orientados a não guardar objetos nas casas de máquinas, bem como ter cuidado na faxina. A poeira não pode ser varrida para baixo da porta dos elevadores. A orientação também vale para água, que não pode cair no poço ou através de soleiras, para evitar curto-circuito.

Em todas as situações, a empresa responsável pela manutenção deve ser comunicada. Para saber mais sobre manutenção e instalação de elevadores e escadas rolantes clique aqui.

Sobre a Elevadores Ok

A Elevadores Ok atua em diversos estados brasileiros e possui em seu corpo técnico engenheiros e técnicos habilitados e treinados para garantir a segurança e qualidade em manutenção de elevadores e escadas rolantes.

Para manutenções corretivas, a empresa atende de forma rápida, mantendo uma média de 30 minutos a partir do chamado, pois a empresa entende que os elevadores são o maior patrimônio comum dos condomínios.

Para garantir a qualidade e atualização da equipe, a Elevadores Ok possui laboratório, sala de treinamento e oficina, além de viaturas, estoque regular de peças e programas de manutenção.

