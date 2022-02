Segurança vacinal: caminho para prevenção e controle de muitas doenças

Desde os primeiros dias de vida, o ser humano já começa a receber as primeiras doses de vacinas. Aquela marquinha em um dos braços, preferencialmente no direito, é resultante da BCG, o primeiro imunizante que o bebê recebe contra a tuberculose.

Segundo a pediatra e pesquisadora clínica, Consuelo Oliveira, a vacina entra como um grande componente de saúde. "Temos estudos muito bem conduzidos mostrando que junto com a água potável, a vacina, a imunização, se reveste em uma das ferramentas mais importantes na morbimortalidade”, destacou.

As vacinas salvam vidas desde o século XVIII, com a descoberta do médico Edward Jenner. E desde então, o método de prevenção avançou para o combate a doenças como Poliomielite, Sarampo, Meningites, Hepatites A e B, e Influenzas.

"Mesmo diante dos fatos comprovados, a comunidade médica e científica ainda esbarra em uma preocupação: completar o esquema vacinal", afirma a médica, exemplificando a situação do período de pandemia do novo coronavírus, em que se vive mais uma onda de infecção pela variante Ômicron.

“Esbarramos nessa questão de ainda não estar completo o esquema vacinal. E é interessante, que não só o Brasil, mas outros países também, mostram que a maior incidência da doença grave pelo vírus da covid é em pessoas que não se vacinaram e também naqueles que não completaram o esquema vacinal”, disse a pediatra.

Saiba mais sobre a importância da segurança vacinal ouvindo o podcast Farmalíder Viver Bem, uma parceria entre OLiberal.com e a Farmalíder, que traz um bate papo completo e descontraído com a Dra. Consuelo Oliveira.