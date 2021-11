Festival Gastronômico e Cultural de São Caetano de Odivelas começa nesta sexta

O município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, recebe o II Festival Gastronômico e Cultural Odivelense. Desde esta sexta-feira (26), até domingo (28), empreendedores do segmento de alimentação e artesanato apresentarão novidades à população e visitantes do município. O Festival , que também terá apresentações culturais, será realizado na Praça Centenária Juiz Cláudio Rendeiro, em São Caetano de Odivelas, das 19h às 23h.

É o segundo ano que Daniele Bentes participa do Festival. Proprietária do restaurante O Trapiche do Careca, que está no mercado há 21 anos e é especializado em frutos do mar, Daniele conta que depois de participar da primeira edição do evento houve aumento de clientes no empreendimento.

Danielle e o pai, Antônio Soares, sócio do empreendimento (Arquivo Pessoal)

Para 2021, Daniele vai oferecer Aligot de Macaxeira com Caranguejo a la Trapiche. “É um escondidinho de macaxeira com recheio de caranguejo acompanhado de arroz de jambu. Tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante, e vai ser um sucesso”, acredita.

O púbico visitante também poderá experimentar receitas preparadas por outros dez expositores de gastronomia que participarão do evento, que é realizado pelo Sebrae no Pará e Prefeitura Municipal, com o apoio da Associação Comercial de São Caetano de Odivelas (Acesco).

A expectativa com o Festival é movimentar a economia não apenas de São Caetano de Odivelas, mas também de municípios próximos, como Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. O evento é aberto ao público, mas é importante frisar que devem ser respeitadas as medidas sanitárias de prevenção à covid-19.

“No mês de agosto foram formalizados alguns empreendimentos na Sala do Empreendedor do município, que passaram por consultoria de empratamento e Boas Práticas de Fabricação de Alimentos oferecidas pelo Sebrae no Pará. E, agora, na apresentação dos pratos no Festival, eles vão seguir a identidade do Odivelismo, cultura típica de São Caetano de Odivelas”, informa a gerente do Sebrae na região Guamá, Gisele Freitas.

Receitas inéditas

A variedade de pratos oferecida no Festival é grande, destaque para as inovações, utilizando ingredientes típicos da região. Confira algumas delas:

festival Aligot de macaxeira com Caranguejo a La Trapiche (escondidinho de macaxeira com recheio de caranguejo acompanhado de arroz de jambu) - Restaurante O Trapiche do Careca. Foto: Rafael Seabra Empadas 'Boi Mascote' (recheio de caranguejo), 'Boi Tinga' (recheio de camarão) e 'Boi Faceiro' (recheio de doce de cupuaçu e chocolate) - Mary Doces e Salgados. Foto: Rafael Seabra Arroz Odivelense: arroz com massa de caranguejo, camarão e legumes - Doces e Delícias Hugles. Foto: Rafael Seabra Coxinhas 'Cabeçudo' (recheio de camarão com jambu) e 'Pierrô' (recheio de massa de caranguejo) - Coxinha da Sol. Foto: Rafael Seabra Pizza Maré (caranguejo e camarão com jambu regada como molho de redução de tucupi) - Maré Pizzas. Foto: Rafael Seabra Ostras ao molho de tucupi - Rita de Cássia. Foto: Rafael Seabra Hambúrguer Odivelense (massa de caranguejo) - Master dú Cheff: Hamburgueria artesanal. Foto: Ronisdalber Silva Delícia Odivelense: sorvete de açaí com creme de doce de cupuaçu com tapioca e cobertura de doce de cupuaçu e crocante de biscoito amanteigado - Dedy Sorvetes. Foto: Rafael Seabra Sauatá no Mar: tapioca com recheio cremoso de caranguejo - Tapiocaria Gourmet. Foto: Rafael Seabra Sopa Mojuin (caranguejo e turu com jambu e camarão) - Sabor da Vitória. Foto: Rafael Seabra

Programação cultural

Toda noite, o II Festival Gastronômico e Cultural Odivelense oferece uma programação cultural.

Nesta sexta-feira (26), haverá apresentação de Rogerinho RT e o Boi de Máscaras, uma das principais manifestações da cultura popular e folclórica do Pará, com raízes fortes em São Caetano de Odivelas. A manifestação surgiu no início do século XX em uma brincadeira de amigos pescadores depois do trabalho, para festejar a quadra junina. A adesão foi espontânea e ganhou espaço na cultura popular local e resiste até os dias de hoje, já expressando a identidade dos moradores do município.

No sábado (27), é a vez de Fabrício Ribeiro e do grupo de Carimbó Raízes do Mangue convidarem o público a dançar na Praça Centenária Juiz Cláudio Rendeiro.

No domingo (28) a banda Ecletic e o Boi de Máscaras Touro Bandido fecham a programação cultural do Festival.