Sebrae inscreve professores para o Prêmio Educação Empreendedora

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) inscreve até o dia 8 de outubro para a segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, que visa reconhecer, valorizar e premiar a atuação dos professores que tenham desenvolvido práticas pedagógicas que estimulem competências empreendedoras nos alunos. As inscrições podem ser feitas em http://pa.sebrae.com.br.

A premiação ocorre em duas etapas: estadual e nacional, sendo elegíveis experiências presenciais e a distância implementadas entre maio de 2019 e junho de 2021. Podem se inscrever educadores vinculados a instituições de Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

"O comportamento empreendedor não está ligado a um negócio formal, mas sim à atitude que transforme positivamente uma realidade. Pode ser a criação de soluções a partir da identificação de um problema da cidade. Por exemplo, a questão do lixo, o educador junto aos alunos pode ter desenvolvido ações, sensibilizado os vizinhos”, sugere a gerente.

Em 2019, o professor Wilson Lima, coordenador do curso de administração no Centro Universitário Fibra, chegou à semifinal regional da competição com o Projeto Integrador, iniciativa existente desde 2007. “Temos uma grande preocupação com o empreendedorismo e desenvolvimento regional. No primeiro semestre do ano, os alunos desenvolvem um protótipo de um serviço ou produto para resolver uma situação do mundo real (não fictícia). No segundo semestre, apresentamos as propostas na Feira do Empreendedor da instituição, aberta para a sociedade e empresários que se interessam por esses projetos. Um exemplo é o vatapá instantâneo, que hoje em dia está disponível nos supermercados. Em outra oportunidade fizemos sobre a captação de água da chuva, mobilidade urbana”, exemplifica o professor que já se prepara para participar da seleção.

Professor Wilson Lima, coordenador do curso de administração, desenvolveu, junto a alunos, o vatapá instantâneo, que hoje está nas prateleiras dos supermercados (Arquivo Pessoal)

Ganhadores

Na segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, os vencedores da etapa estadual em cada categoria receberão Troféus Ouro, Prata e Bronze. Os vencedores Ouro de cada categoria ganharão também uma bolsa integral no MBA EaD de Educação Empreendedora 5.0 da Escola Superior de Empreendedorismo, com carga horária de 360 horas.

Os vencedores da etapa nacional ganharão, além da bolsa de MBA, Troféus Ouro, Prata e Bronze em cada categoria e participação em uma Missão Técnica Nacional totalmente custeada pelo Sebrae em data e destino a definir.

A visibilidade também é outro incentivo, uma vez que os trabalhos vencedores serão divulgados em âmbito nacional e publicadas no CER Histórias. Serão entregues ainda Placas de Reconhecimento para os prêmios especiais: Destaque Educação Empreendedora na Pandemia; Destaque Educação Empreendedora na EJA, Menção Honrosa e Júri Popular.

Programa Educação Empreendedora

A execução do Programa Educação Empreendedora aproximadamente 1.050 professores e 3.000 estudantes do ensino fundamental até o superior de instituições públicas e particulares no Pará. “O professor pode passar por uma capacitação, assim como os diretores e secretários. Temos articulação com secretarias estaduais e municipais, sensibilizando o setor público para que engajem os professores”, informa Renata.

Na segunda edição do prêmio as comissões julgadoras levarão em conta as condições impostas pela pandemia de covid-19 para a implementação dos projetos. “Isso causou um impacto tão profundo em relação ao programa que está sendo considerado no prêmio. Fomos forçados a migrar para o digital enquanto oferta de soluções. As capacitações eram presenciais, com a pandemia tivemos que fazer essa transformação. Temos um portal digital muito bem consolidado, com capacitações tanto para professores quanto estudantes. O gargalo foi no atendimento ao ensino fundamental. Crianças necessitam de uma outra abordagem, por isso fizemos a impressão de materiais, cadernos de atividades de empreendedorismo para os pais retirarem quando iam buscar outros conteúdos na escola, uma vez ao mês”, pontua a gerente.

Serviço

Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

Inscrições gratuitas até 8 de outubro de 2021

Mais informações em http://pa.sebrae.com.br/