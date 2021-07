'Samba da Minha Terra' traz histórias reais contadas em samba

Quantas histórias de vida cabem na letra de um samba? Para responder essa pergunta, no quinto episódio de Samba da Minha Terra, websérie idealizada e realizada pela Mônaco Veículos, Arthur Espíndola vai até Ananindeua, município que é o lar de grandes sambistas, atrás do compositor Plínio do Cavaco.

Em plena praça Abelardo Condurú, Plínio entrou no clima do samba do jambeiro e cantou uma história triste, porém muito atual, que envolve a chegada dos refugiados venezuelanos à cidade.

Cantor Thiago Rosa dá voz a composição de Plínio do Cavaco (Divulgação/Mônaco)

No estúdio, Thiago Rosa, da banda Jeito Inocente, interpreta outra composição de Plínio. Vamos juntos conhecer essa história?

Ficha técnica

Apresentação e roteiro: Arthur Espíndola

Coordenação geral e Produção Executiva: Mariana Cordeiro

Direção, direção de fotografia e câmera:

Wesley Brawn e Renato Chalu

Assistência de câmera e som direto: Cláudio Castro

Vinheta: Sávio Lima e Leonardo Quadros

Participação especial: Plínio do Cavaco

Produção musical: Arthur Espíndola e Dionísio Matos

Arranjos: Dionísio Matos

Violão: Dionísio Matos

Cavaco e percussão geral: Arthur Espíndola

Gravado no Estúdio VOX

Mixagem e masterização: Salatiel Silva

Produção: Oriente MultProduções

Realização: Mônaco Veículos

Samba da minha terra

Apresentada pelo sambista Arthur Espíndola, a websérie tem o objetivo de fomentar a cultura em Belém divulgando uma cena forte já existente na capital paraense: a sambista. Em oito episódios, o projeto vai mostrar que o samba está entranhado nos mais variados bairros da Região Metropolitana de Belém.