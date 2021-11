Salas de cinema ambientam revisões para o Enem do Colégio Ideal

Estudantes do último ano do ensino médio do Colégio Ideal assistiram, nesta sexta-feira (19), à revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dois últimos domingos deste mês, nos dias 21 e 28. Em clima de reta final, as turmas foram divididas em duas salas de cinema em um shopping do centro de Belém.

Além de relembrar assuntos pertinentes de cada disciplina exigida na prova, o foco da revisão também foi tranquilizar os alunos, de modo que fosse possível aliviar o peso da ansiedade e do nervosismo, tão comum às vésperas do exame.

Professores aproveitam para reforçar conteúdos com maior chance de aparecerem nas questões (Divulgação / Colégio Ideal)

Tensão, inclusive, que Gustavo Lobato, 18 anos, admitiu sentir nesse momento. “Eu tô nervoso, não vou negar, mas eu tô tentando ficar tranquilo, mantendo minha saúde mental, digamos assim. Essa semana eu tô tirando um tempo pra descansar um pouco mais”, conta. Segundo o jovem, o que realmente importa é sentir segurança no conteúdo estudado.

Sobre a experiência de assistir a uma aula no cinema, Gustavo conta que é uma sensação nova, que ajuda na preparação para um exame que fará pela primeira vez na vida. “Os professores estão conversando bastante, então além de rever os conteúdos que mais caem e temos mais inseguranças, também conseguimos ter uma paz maior nesse tempo de tanta turbulência”, disse Gustavo, que pretende alcançar a nota necessária para cursar Medicina futuramente.

O diretor pedagógico da Unidade Batista Campos, Cássio Maciel, explicou que a estratégia do cinema é um trabalho psicológico de relaxamento para os alunos. “É fundamentalmente um momento de confiança, de motivação entre eles, da última força, das palavras e de acreditarem que esse é o principal efeito do trabalho no cinema. É algo que fazemos há alguns anos e tem dado resultado”, afirmou.

Segundo Cássio, apesar de o ambiente da sala de aula não ter a intenção de deixar os estudantes ansiosos, ela automaticamente gera essa tensão, já que é o local onde os alunos estão inseridos em uma rotina. Para o diretor, a aula realizada no espaço do cinema tem um efeito positivo. “Eles saem daqui, vão se abraçando, agradecendo e saem de fato animados, alegres, motivados, gratos e, de fato, eles seguem o que a gente diz”, comentou.

Revisões finais do Colégio Ideal em cinema ajudam a diminuir a tensão pré-Enem (Divulgação / Colégio Ideal)

Beatriz Monteiro, 18 anos, acredita que é importante a presença e o apoio dos colegas e professores, de modo que sinta que não está sozinha neste momento tão importante. “Sempre é muito bom mudar o ambiente para termos essa descontração antes do Enem. É muito importante estar com a cabeça muito leve para a prova, e ter foco. É bom mudar os ares antes da prova”, afirmou a estudante.

O sentimento é compartilhado pela Alana Martins, 17 anos. “Ter esses momentos de acolhimento antes da prova faz toda a diferença, e poder mudar os ares, mesmo que a gente tenha toda a estrutura da escola, vendo os professores desejarem pra gente uma boa prova, faz toda a diferença nesse momento de nervosismo”, agradeceu.

