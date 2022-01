Saiba quais eletrodomésticos não podem faltar no seu lar e onde encontrar os melhores preços

Muita gente sonha em ter uma casa que, além de bonita e bem decorada, esteja bem equipada, com eletrodomésticos que atendam as necessidades do dia a dia. Entretanto, é preciso ficar atento ao que é mais adequado ao ambiente antes de sair comprando todo tipo de objeto, para que eles não acabem encostados em um canto, sem utilidade efetiva.

O foco deve ser nos produtos essenciais, de qualidade e que estejam dentro do orçamento. Tudo isso pode ser encontrado em um único lugar, com conforto e segurança, como o shopping Metrópole Ananindeua, que conta com lojas com variedade, preços atrativos e facilidades de pagamento. E ainda sobra tempo para fazer um lanche ou tomar um cafézinho.

Geladeira, fogão e liquidificador são itens essenciais que valem o investimento para a funcionalidade das cozinhas (Curtis Adams/Pexels)

Então, para dar uma ajudinha na hora de comprar e não gastar além do necessário, veja 10 itens básicos que não podem faltar na sua casa:

- Geladeira: é um dos itens imprescindíveis para quem costuma cozinhar e armazenar alimentos e bebidas. Para quem mora sozinho, não cozinha mas gosta de beber água gelada, uma alternativa são os bebedouros ou frigobares.

- Fogão: uma casa sem ter onde cozinhar não rola né? Por isso, é importante investir em um fogão para fazer os preparos básicos do dia a dia. A alternativa pode ser o microondas, que ajuda a aquecer alimentos prontos ou ainda alguns preparos.

As cafeteiras, além de úteis, conferem um charme ao cantinho do café, um ambiente especial para quem não abre mão do hábito (Phenyo Deluxe/Pexels)

- Cafeteira elétrica: quem deseja iniciar o dia com uma boa e quente xícara de café, precisa de uma dessas em casa. Existe uma variedade de modelos e funcionalidades, que utilizam cápsulas e as de café expresso. Práticas e funcionais e com designs modernos, elas podem compor qualquer decoração.

- Liquidificador: economiza tempo e facilita o preparo de algumas refeições. Escolha sempre o modelo mais simples, caso ele seja utilizado poucas vezes. Mas, se você curte fazer pratos mais elaborados e que necessitam de misturas diferenciadas ou de trituração de diversos alimentos, o ideal é comprar um modelo mais potente ou ainda os multiprocessadores.

- Batedeira: para quem ama cozinhar e preparar massas e bolos, não pode esquecer a batedeira, pois, além de facilitar o trabalho, diminui o tempo de preparo dos alimentos. Dependendo da utilidade e demandas, você pode escolher os modelos mais tradicionais e básicos ou mesmo comprar as planetárias, mais potentes e completas.

- Coifa ou depurador: principalmente para quem reside em apartamento ou em casa nos altos, esses eletrodomésticos auxiliam muito na conservação do ambiente, eliminando a gordura eventual de teto, paredes e móveis próximos, além de acabar com odores de fritura e outros alimentos.

O aspirador de pó é aliado principalmente de alérgicos pois o uso diminui a circulação de partículas de poeira nos ambientes (Divulgação/Pexels)

– Aspirador de pó: uma alternativa ao ato de varrer o chão, sobretudo, quando vivem alérgicos no ambiente, que não podem ficar perto de poeira quando se passa a vassoura. O aspirador preserva a limpeza do ambiente e retira aquela sujeira do cantinho mais difícil. Outra opção são os aspiradores robôs que alcançam até mesmo embaixo de móveis.

– Ferro de passar: sair com a roupa amassada é, deselegante, dependendo do ambiente em que se esteja. O ferro de passar é um dos itens primordiais da lista de eletrodomésticos.

– Ventilador: com um clima quente e úmido como o do Pará, o ventilador é fundamental para as altas temperaturas do verão ou mesmo para deixar o ambiente mais agradável durante a baixa temperatura do inverno amazônico.

– Lavadora de roupas: além de muito útil, você pode optar por um modelo mais simples até os mais completos, que também secam. Mas se o orçamento apertar, substitua pelo tanquinho elétrico, que já vai ajudar bastante na hora de lavar as roupas.

Quer conferir outros itens que não estão nessa lista? Clique aqui e saiba onde encontrar.