Saiba os diferenciais de uma empresa para a coleta de resíduos sólidos

O cuidado com o meio ambiente é cada vez mais importante para a sociedade. Com isso, uma série de inovações vem sendo incorporada ao cotidiano, trazendo um sinal de alerta para a questão da coleta e tratamento adequado dos resíduos sólidos. Uma dessas medidas foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que visa contribuir para a redução do descarte incorreto de materiais seja por parte de pessoas físicas ou jurídicas.

Para que esse processo ocorra em conformidade com as normas legais e ambientais, é necessário que empresas especializadas estejam a cargo de todas as etapas, desde a coleta até a destinação final. As vantagens oferecidas pelos serviços técnicos de gestão de resíduos são inúmeras e beneficiam tanto as empresas contratantes quanto a sociedade.

O trabalho de equipes técnicas garante que o manejo de resíduos ocorra de maneira correta sem provocar riscos ao meio ambiente ou à saúde humana (Divulgação / Recicle Soluções Ambientais)

Um dos benefícios é a diminuição do descarte impróprio e da poluição. O engenheiro ambiental José Santana afirma que a PNRS orienta que os rejeitos sejam encaminhados a aterros sanitários ou a cooperativas de reciclagem, o que implica em menores danos ambientais. A gestão de resíduos especializada evita, por exemplo, que haja contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos ou que o fluxo da água da chuva seja obstruído por lixo e outros materiais.

Além disso, o tratamento correto dos resíduos sólidos impacta na geração de trabalho e renda em outros setores, como as cooperativas de reciclagem. “Com isso, há uma redução significativa de material que poderia ser descartado aos aterros sanitários, sem agregar valor, deixando de ser um passivo ambiental, tornando os materiais em um bem por meio de processos industriais”, esclarece José Santana.

VEJA MAIS

Para o engenheiro ambiental, é preciso que a cultura da gestão de resíduos seja mais incorporada à rotina das instituições e isso é possível a partir de práticas sustentáveis. José Santana orienta as organizações a cumprirem as determinações da PNRS, adotando, entre outras medidas, a doação de resíduos às cooperativas cadastradas nos bairros, sempre que possível; e a consultar os órgãos ambientais do município, bem como profissionais e empresas qualificadas na área.

O processo de gestão de resíduos beneficia cooperativas de reciclagem, que agregam valor ao material descartado (Tarso Sarraf / O Liberal)

Com uma empresa especializada na gestão de resíduos sólidos se garante que: o material descartado será descaracterizado e não será reutilizado de forma errônea; que os materiais serão acondicionados e transportados de maneira adequada para evitar desastres ambientais ou situações de risco; e que todos os procedimentos de coleta, transporte, tratamento e destinação serão realizados por equipes qualificadas. A Recicle Soluções Ambientais possui certificação para oferecer toda essa gama de serviços.

“A Recicle, por ser uma empresa de gestão de resíduos, vai além da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos. A empresa tem a missão de oferecer soluções ambientais aos clientes, através de inovações ambientais sustentáveis, capaz de agregar valor direta ou indiretamente aos clientes e à sociedade”, ressalta José Santana.

Para conhecer mais sobre essas e outras vantagens que a Recicle Soluções Ambientais oferece para a gestão de resíduos, clique aqui.