Saiba o que é geração distribuída e como ela ajuda a diminuir o consumo de energia

A geração distribuída é uma modalidade caracterizada pela proximidade entre a unidade consumidora e a geradora. Por meio dela, o consumidor pode gerar sua própria energia elétrica e fornecer o excedente para a rede de distribuição próxima.

Outra característica deste modelo é a valorização de fontes de energia renovável, como a fotovoltaica (solar), eólica e a de biomassa. Além do menor impacto ambiental de suas operações, quem adere à geração distribuída ganha em aspectos de redução de custos, autossustentabilidade e eficiência energética.

A geração distribuída permite o recebimento de créditos diretamente na conta da distribuidora, caso a produção de energia seja maior que o consumo mensal (Oswaldo Forte / O Liberal)

No início de 2022, foi sancionado o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, que garante segurança jurídica para os agentes que atuam nesse segmento, bem como o crescimento sustentável do setor. De acordo com a lei, microgeradores são aqueles que geram até 75kW de energia, enquanto os minigeradores produzem de 75kw até 10MW por meio de fontes renováveis.

De acordo com a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), o Brasil tem atualmente 9GW em potência instalada em sistemas geração própria de energia. A tendência é de crescimento no setor que deve finalizar este ano com potência instalada de 15GW, ultrapassando a capacidade da usina de Itaipu, que produz 14GW.

Uma das vantagens que essa modalidade oferece é a possibilidade de receber créditos quando a energia gerada é superior ao que foi consumido em um determinado período. Os créditos pelo excedente podem ser usados para abatimento em faturas seguintes e tem validade de até 60 meses.

Para aderir ao sistema não precisa investimento inicial, pois é possível alugar o equivalente a geração necessáia de uma usina já instalada. Na foto, uma usina solar da Elétron Energy, localizada em Pernambuco. (Dilvulgação / Elétron Energy)

Na geração distribuída existe ainda a figura da geração compartilhada, em que um conjunto de cooperados usufruem dos benefícios deste modelo. A Elétron Energy, empresa atuante nos estados de Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Norte, disponibiliza esta solução. Por meio dela, é possível adotar o sistema de geração distribuída sem investimento inicial, com o aluguel de parte de uma usina já instalada. Com isso, não se utiliza espaço físico na unidade consumidora.

Além disso, o consumidor se beneficia com a economia garantida pelos contratos e com o recebimento de créditos de geração diretamente na conta da distribuidora. Após a adesão, a redução mínima no consumo é de 10%. Outra importante vantagem é a contribuição com o ambiente mais sustentável, com menos impacto ambiental, o que favorece também a imagem pública das empresas.

