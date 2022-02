Saiba o que é a blendagem e como ela ajuda na gestão de resíduos

O gerenciamento de resíduos industriais é uma obrigação ambiental que deve ser executada de forma responsável em todas as etapas. Algumas técnicas possibilitam o tratamento adequado e contribuem, inclusive, para que os materiais possam ser reaproveitados em outros processos produtivos, como é o caso da blendagem.

A geração de energia é uma das vantagens desse procedimento que é indicado para resíduos perigosos e não perigosos das classes I e II. Entre eles estão: resíduos contaminados com óleo e/ou graxas, aditivos de indústrias de sabão, resíduos triturados misturados com etanol e gasolina, hidrocarbonetos de petróleo, papéis, plásticos, vidros, borrachas, madeiras e outros.

“A blendagem consiste no tratamento dos resíduos sólidos e líquidos oriundos das indústrias, a partir da segregação, trituração e homogeneização de forma a se obter o “blend”, um mix com alto poder calorífico que é utilizado como combustível alternativo para os fornos de produção de cimento”, explica Deyved Nascimento, engenheiro sanitarista e ambiental.

No Pará, a Cidade Limpa é referência nesse processo, contando com a maior unidade de tratamento e blendagem da região Norte. No local, há capacidade para tratar mais de 300 toneladas de resíduos por mês a partir da tecnologia blendagem para coprocessamento. Ou seja, aproximadamente 10 toneladas por dia.

Resíduos industriais sólidos e líquidos podem passar pela blendagem, que gera uma fonte alternativa de combustível (Divulgação / Cidade Limpa)

Deyved Nascimento esclarece que o procedimento é composto por quatro fases, que são: segregação, descaracterização, trituração e homogeneização. Na primeira etapa, os materiais são separados a partir do tamanho (granulometria). Aqueles maiores que 5 centímetros são encaminhados para as etapas seguintes, enquanto os menores vão direto para a última fase.

Na descaracterização ocorre a prensagem ou corte dos materiais e, em seguida, a trituração é encarregada de diminuir o tamanho dos resíduos até que fiquem menores ou iguais a 5 centímetros. Por fim, ocorre a homogeneização, em que os resíduos são misturados a fim de aumentar o poder calorífico e a densidade. Desta forma, se obtêm o “blend” que serve de combustível útil para outra atividade produtiva.

A Cidade Limpa tem capacidade de tratar cerca de 10 toneladas diárias de resíduos por meio das técnicas de blendagem para coprocessamento (Divulgação / Cidade Limpa)

Sobre as vantagens da blendagem para coprocessamento, Deyved Nascimento resume: “Com isso temos a diminuição dos impactos ambientais a partir do tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos; o aproveitamento energético do ‘blend’, a diminuição no uso de recursos não renováveis (combustível fóssil e mineral); damos destinação final dos resíduos líquidos industriais, além de que há geração de emprego e renda na cadeia da destinação final”.

Vale ressaltar que esse tipo de tratamento não se aplica para resíduos de serviços de saúde, resíduos radioativos e químicos, pesticidas e explosivos. A Cidade Limpa conta com outras tecnologias que são úteis nesses casos..

