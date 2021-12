Saiba como renovar a cozinha com eletrodomésticos que facilitam o dia a dia

O lugar onde são preparadas as refeições do lar é especial por ativar sentidos pelo cheiro, sabor, visão e temperatura. Basta pensar, por exemplo, no bolo assando no forno. O calor expelido pelo forno e o cheiro de massa fofa e quentinha despertam lembranças de bons momentos. Então, o espaço precisa receber carinho também e é possível fazer isso com uma renovação.

Priorizar objetos que facilitem o dia a dia ajudam a transformar a cozinha em um ambiente agradável, ainda que relacionado aos afazeres domésticos. O armazenamento e preparo de alimentos são aspectos centrais na funcionalidade da cozinha.

Confira alguns produtos que o Formosa Mix recomenda para não faltar na sua cozinha.

Refrigerador – Suas compras chegaram do mercado e para garantir a qualidade dos produtos é fundamental contar com uma geladeira que conserve bebidas, frutas e proteínas. O modelo Consul Frost Free Duplex 340 litros possui as prateleiras com altura ajustável para acomodar potes, jarras e alimentos de diversos tamanhos. A função turbo é ideal para momentos em que sua geladeira está muito cheia. Além disso, a tecnologia Frost Free dispensa descongelamento.

Refrigerador 340 Litros Cônsul CRM39 Duplex Frost Free não necessita descongelar (Divulgação / Formosa)

Fogão – Um aliado na hora de produzir aquelas receitas com gostinho caseiro. O fogão cook top possui vidro preto temperado e visual moderno, é super fácil de limpar e deixa sua cozinha ainda mais linda, segura e moderna.

Cooktop 5 Bocas Continental a Gás de Vidro Temperado Preto (KC5GP) Bivolt possui queimadores selados que evitam o acúmulo de sujeira (Divulgação / Formosa)

Forno – Lembra do cheirinho do bolo? Com o forno de embutir Consul COA84BR a receita pode ficar ainda mais especial com o temporizador e o controle de temperatura

Forno de Embutir 78 Litros a Gás Consul COA84BR com Timer e Menu Controle Fácil 220V possui revestimento esmaltado e liso que precisa apenas de um pano para limpar facilmente (Divulgação / Formosa Mix)

Depurador – Mas vamos combinar que nem sempre o cheiro de alimentos é tão agradável, principalmente quando se recebe convidados em casa. Uma noite do hambúrguer, por exemplo, pode ficar ainda melhor com a funcionalidade do depurador de ar Electrolux DE60X, que possui alta capacidade de sucção, deixando sua cozinha livre de cheiro, fumaça e gordura.

O modelo Depurador de Ar 60 cm Electrolux DE60X Inox tem dupla filtragem e é fácil de lavar

