Saiba como parar de se surpreender com os reajustes na sua conta de luz

As notícias dos últimos dias têm deixado paraenses preocupados. Isso porque o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, afirmou que o País enfrenta a pior crise hídrica já registrada na história e que as bandeiras tarifárias (verde, amarela, vermelha patamar 1 e 2) sofrerão reajustes de cerca de 20% a mais.

E não para por aí! A Aneel estima que em 2022 a conta de luz deverá ter uma alta de 5% e não descarta a possibilidade de reajustes para todo o ano. Para ter ideia, em 2021, os reajustes aplicados na conta de luz já estão na casa dos 7%, isso só no primeiro trimestre deste ano, afetando diretamente o orçamento e o bolso de milhares de consumidores brasileiros.

Esses reajustes e tarifas altas cobrados na fatura de energia elétrica estão cada vez mais comum no Brasil. De uns anos para cá, essa situação só se agrava devido ao período de falta de chuvas, que diminui o nível dos reservatórios das principais usinas hidrelétricas. Quando isso acontece, a geração de energia elétrica precisa ser provida por outra fonte, sendo assim o acionamento das termelétricas (mais caras para o governo) é inevitável.

Essa decisão não só afeta o bolso dos brasileiros, como também prejudica o meio ambiente, pelo simples fato das termoelétricas gerarem energia por meio da queima de combustíveis fósseis. Segundos dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o povo brasileiro está passando pela pior estiagem dos últimos 91 anos. O País não precisa de mais um agravamento na crise ambiental com o acionamento das usinas termelétricas. É preciso olhar para o sol e ver nele a solução sustentável e econômica para este tipo de problema.

Solução para driblar esses reajustes

Diante desse cenário, a melhor solução é buscar alternativas para não sofrer com os reajustes das bandeiras tarifárias e nem se surpreender com o valor total da sua conta de luz a cada mês. A solução mais procurada é a energia solar, pois ela apresenta menor impacto ambiental e maior resultado a curto prazo.

“O Brasil tem uma localidade privilegiada geograficamente em relação a irradiação solar, o Pará mais ainda, pois está mais próximo da linha do Equador. Com tanto potencial de geração que temos, se torna viável explorar essa irradiação para gerar a própria energia limpa e sustentável”, salienta o consultor técnico da Ilumisol Belém, Guilherme Paranhos.

Com um futuro cada vez mais se moldando para a inovação e com os avanços tecnológicos atuais, a instalação de sistemas fotovoltaicos tem condições facilitadas e preço acessível e vem tornando-se uma realidade de ótimo desempenho para residências, comércios, indústrias e propriedades rurais de todos os portes.

Telhados residenciais e comerciais mais solares

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima que até 2024 mais de 800 mil consumidores residenciais e comerciais adotarão a microgeração solar fotovoltaica. A contribuição com a sustentabilidade é um dos principais atrativos, considerando a pesquisa realizada pela agência de pesquisa norte-americana, Union + Webster, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), que apontou que 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis.

“As pessoas estão vendo cada vez mais que a energia solar deixou de ser a energia do futuro, para ser a energia do presente. Essa alta demanda deve-se a todos que buscam por uma estabilidade financeira e economia em relação a conta de energia. E isso pode ser alcançado com energia solar”, afirma Paranhos.

Retorno de investimento

É fundamental ressaltar que o retorno do investimento depende das particularidades de cada projeto. Entretanto, a Ilumisol Energia Solar, empresa com referência no mercado fotovoltaico brasileiro, aponta que o período para que o sistema compense o valor gasto inicialmente é de aproximadamente até cinco anos, um investimento completamente seguro.

“É sim seguro. Em uma conta de energia, o consumidor está exposto as variações das bandeiras tarifárias, por conta do acionamento das termelétricas que interferem na conta de luz mais cara. Investindo no sistema de energia solar, você terá um valor fixo em sua parcela de financiamento, saberá a data que ele termina e um cálculo médio feito pela Ilumisol sobre o retorno do investimento de cada ano com energia fotovoltaica”, diz o consultor técnico.

