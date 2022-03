Saiba como mudar o visual do quarto de forma simples e criativa

A pintura é a reforma mais simples e criativa para se renovar um ambiente. Por ser uma opção prática e fácil de se fazer sozinho, a técnica ganha cada vez mais espaço na hora de renovar um ambiente.

Marcos Nascimento, arquiteto e consultor do projeto Casa Completa Oplima diz que uma das formas mais modernas de pintura é dividir uma parede com cores diferente. "A divisão pode ser feita de forma transversal, horizontal ou vertical, vai depender da criatividade de cada um. E a escolha da cores deve ser feita de forma harmônica e que tenham sintonia uma com as outras", comenta o profissional.

O material completo para pintura pode ser encontrado na Oplima. "Além de uma equipe de vendas bem treinada para ajudar o cliente, a loja também oferece opções de amostras das cores, que você pode adquirir e testar na sua casa antes de comprar uma lata inteira e correr o risco de não gostar da cor", indicou Marcos.

A escolha do tom é muito particular. Importante levar em consideração o que se deseja transmitir com a mudança. Que cor vai causar bem estar e aconchego. Vale lembrar também que elas mexem com o comportamento, emocional e espiritual.



Fique de olho em alguns exemplos:

- O verde (Esmerald Green, da Coral) vai ser a cor do verão 2022, do tom mais forte ao pastel. Bem refrescante, elegante e moderno, está dominando as tendências da moda da casa e também do vestuário. Seu status vai além da elegância, transmitindo leveza, otimismo e calmaria.

- O branco também vai dominar este ano. Ele transmite paz, tranquilidade, pureza e serve para se livrar das antigas energias e se abrir para oportunidades e buscar o novo.

- O azul (Melodia Suave, que a Coral escolheu para este ano) transmite confiança, lealdade, fidelidade e muita tranquilidade zen pro espaço.

Outra dica importante antes de fazer a pintura é preparar a parede para receber as tintas. Confira o passo a passo:

- Proteja corretamente superfícies como pisos e móveis, utilizando lonas plásticas, papelões tipo salva pisos, jornais, utilizando fita crepe para fixá-los;

- Prepare a superfície de forma a deixá-la uniforme na hora de receber as tintas. Faça movimentos circulares com a lixa para que a parede fique mais homogênea e ter bom resultado na pintura;

- Limpe a superfície com um pano seco, depois utilize um úmido e espere secar;

- Geralmente se usa um fundo preparador (fundo branco) antes da pintura. Além de criar uma base para a tinta que vai ser aplicada, ele vai agregar as partículas soltas na superfície e uniformizar a absorção da tinta.

- Verifique se existem imperfeições ou buracos na superfície, se tiver, use massa corrida para corrigí-los.

Tendência é dividir a parede usando duas cores diferentes (Ksenia Chernaya / Pexels)

A escolha do rolo de pintura é muito importante nesse processo. Os rolos de pelo altos são inadequados pra quem quer pintar uma superfície muito lisa. O recomendável é usar rolos de pelos baixos.

Agora é só usar a criatividade, pegar a bandeja, a fita crepe e as latas de tintas da sua escolha e aplicar na superfície escolhida. “A cor é um estado de espírito. Você deve ter empatia com elas, para que o espaço fique do jeito e com o astral que você sempre sonhou”, ressaltou Marcos Nascimento. E não esqueça que o projeto Casa Completa Oplima pode te ajudar com todos os tipos de materiais necessários para essa transformação.