Saiba como investir no ramo imobiliário sem comprar imóveis

O setor imobiliário é um dos mais visados por quem deseja garantir renda e ver a valorização de um patrimônio. Mas esse segmento tão importante da economia oferece outras oportunidades que vão além do aluguel de imóveis. Os Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) são produtos diferenciados desse ramo com grandes atrativos para os investidores.

Confira as principais características e vantagens de cada forma de aplicação, de acordo com a análise de um especialista da AçãoBrasil Investimentos.

Comprar um imóvel e alugá-lo é uma alternativa tradicional de apostar no mercado imobiliário, especialmente para perfis mais conservadores. A segurança de ser dono de um apartamento, casa ou sala comercial e de saber os ganhos que terá com uma renda fixa mensal costumam ser os principais atrativos para esse público. Porém, essa opção inclui uma série de obrigações para o proprietário, como a busca por inquilinos, o cuidado com manutenção do imóvel, além do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outras taxas.

Já os FIIs são um produto de investimento com renda variável administrado por uma instituição financeira. Os fundos imobiliários são constituídos por diversas cotas e podem representar diferentes produtos do setor, como imóveis adquiridos sejam rurais ou urbanos para fins comerciais ou residenciais, Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de companhias, entre outros.

De acordo com Anderson Pantoja, da AçãoBrasil Investimentos, os fundos imobiliários apresentam vantagens em relação ao tradicional mercado de aluguéis de imóveis (André Oliveira / O Liberal)

O rendimento sofre a influência da realidade e das tendências do mercado, por isso não há uma renda fixa, mas, assim como o aluguel, os FIIs também geram ganhos mensais. Quando um determinado fundo imobiliário se valoriza, ocorre a distribuição dos dividendos entre todos os cotistas, com a vantagem de que esses valores são isentos de imposto de renda.

De acordo com Anderson Pantoja, assessor de investimentos da AçãoBrasil, os alugueis tem gerado uma média de 0,5% a 0,6% de renda mensal, sem contar que é preciso abater diversos custos do imóvel. Por outro lado, uma carteira de investimentos com FIIs tem ganhos que variam de 0,8% a 1% com os alugueis mensais. Além disso, investidor ganha também com a valorização da sua cota de participação no fundo. Nesse cenário, ele avalia que os FIIs se tornam uma opção ainda mais atrativa.

“Você não vai ter, por exemplo, dor de cabeça com o inquilino, com cartório, com documentação, com a administração. Tudo isso fica a cargo do gestor e do administrador do fundo imobiliário”, afirma Anderson Pantoja, que ressalta: “O grande foco do fundo imobiliário é o pagamento de alugueis mensais isentos de imposto de renda. Então se você tem esse objetivo, esse é um ótimo veículo”.

Apesar de algumas semelhanças e das vantagens dos fundos imobiliários, Anderson Pantoja destaca que esses produtos são indicados principalmente para investidores com perfil mais arrojado, já que se trata de uma aplicação com renda variável. Para quem é mais conservador, é recomendado fazer uma transição gradual.

“A gente pode conversar com o investidor em relação a começarmos a deixar a sua carteira mais moderada. Como podemos começar isso? Colocando percentuais pequenos da carteira do cliente em fundos imobiliários. De 100% de uma carteira, eu posso começar com 5% para que o investidor possa começar a sentir como funciona o fundo imobiliário, a volatilidade, os pagamentos de dividendos e assim vai haver uma mudança de perfil”, esclarece o especialista.

Para obter os melhores rendimentos com fundos imobiliários, é ideal consultar uma assessoria de investimentos, pois o serviço vai auxiliar com o acesso a informações do mercado, conhecimento sobre variáveis que afetam a renda e na orientação para as estratégias de aplicação. Conheça mais sobre esse serviço e como investir no setor imobiliário clicando aqui.