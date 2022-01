Saiba como fazer uma aplicação de R$ 300 mil render até 50% a mais

O estabelecimento de metas adequado ao perfil do investidor aliado ao conhecimento técnico de uma boa assessoria são um diferencial das melhores estratégias de aplicação. Esses são os elementos básicos para se ter um patrimônio sólido e rentável, de acordo com a análise do assessor de investimentos Idean Alves.

O especialista da AçãoBrasil Investimentos ajudou a elaborar uma estratégia para uma aplicação de R$ 300 mil, que pode ser um recurso oriundo, por exemplo, da venda de um imóvel. Antes de tudo, Idean Alves explica que é preciso procurar uma assessoria de investimentos e conhecer o perfil desse investidor. Basicamente, são três perfis: o conservador, o moderado e o agressivo ou arrojado. “É a definição inicial do perfil de investidor (suitability) que vai determinar quais são as aplicações mais indicadas, para o prazo que você pode dispor o dinheiro e para os seus objetivos”, esclarece.

Idean Alves afirma que um mesmo valor de investimento pode ter diferentes rendimentos conforme o perfil do investidor e a estratégia escolhida (André Oliveira / O Liberal)

Com essas informações em mãos, a assessoria de investimentos avalia as oportunidades do mercado e oferece ao cliente as melhores opções. No cenário atual, com aumento da taxa básica de juros (Selic), instabilidade política e economia volátil, Idean Alves afirma que a tendência da política econômica é atuar para conter a alta de preços, atrair capital estrangeiro e reduzir o câmbio. Esses fatores tornam as aplicações em renda fixa mais atrativas.

Porém, mesmo neste contexto, os investidores arrojados podem aumentar sua posição de risco com a compra ativos mais baratos, o que compensa nos ganhos a longo prazo. “Investir em momentos como esse é muita das vezes um contrassenso para a maioria dos investidores, por ficarem assustados com tantas mudanças no mercado. Só que é nessa parte do ciclo onde são geradas as boas oportunidades tanto na renda fixa, como na renda variável, como diria o maior investidor da história Warren Buffett”, ressalta Idean Alves.

Por isso, contar com uma assessoria de investimentos é crucial nesses casos. Uma pessoa de perfil mais conservador poderia optar por aplicar um recurso de R$ 300 mil exclusivamente em poupança. Idean Alves explica que toda vez que a Selic está acima de 8,5% por ano, como no cenário atual, a poupança paga 6% por ano + taxa referencial (TR), que hoje está em zero. Dessa forma, independente da alta da taxa básica de juros, a aplicação renderia apenas 6%, ou seja, R$ 20 mil no ano.

“Se os mesmos R$ 300 mil fossem aplicados no CDI, que praticamente espelha a Selic, tão seguro quanto a poupança, e que está pagando 9,15% por ano, devendo ir para 11,40% por ano, você teria em torno de 30 mil reais, uma diferença de 50%. Pode ser por exemplo a viagem de final de ano”, avalia o assessor da AçãoBrasil Investimentos.

A elaboração da carteira de investimentos deve considerar, portanto, todas as oportunidades, sejam em renda fixa ou variável, além das estratégias de curto, médio e longo prazo. Esse é a chave para conquistar os melhores rendimentos. “Todo esse rico mundo dos investimentos é acessível a todos, cada vez mais democrático, e sem custo direto para o cliente. Como o serviço é personalizado, no médio prazo, cada investidor terá o seu assessor de investimentos de confiança, e com certeza poderá alcançar bem antes muitos dos seus objetivos”, conclui Idean Alves.

