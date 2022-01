Descubra como renovar os ambientes em casa sem bagunça e sujeira

Final de ano chegando e para receber 2022 cai bem uma renovação no lar. Entretanto, para quem acha que não tem habilidades, fazer as mudanças pode se tornar um desafio, principalmente pela ideia de que obra geralmente faz muita bagunça.

Em Belém, a Oplima oferece diversos produtos para quem pretende transformar o lar sem precisar quebrar ou sujar. De acordo com o arquiteto, Marcos Nascimento, é possível mudar ambientes sem que ocorra desorganização.

Arquiteto Marcos Nascimento afirma que é possível mudar o lar sem fazer bagunça (Arquivo pessoal)

“Muitas vezes o espaço precisa apenas que mude os móveis de lugar e que seja feita uma pintura, redirecionamento dos quadros, troca de lâmpada, etc. Já as cores, renovam completamente um ambiente, sendo um produto barato, que causa efeito surpreendente no lar, desconectando o espaço e trocando as energias”, afirma.

Dicas

Para quem busca transformar os ambientes da casa com a finalidade de receber o novo ano, é importante trabalhar as cores e usar a criatividade.

“Mudança rápida requer materiais de fácil aplicação, sem que seja preciso mão de obra especializada. Mudar coisas de lugar, fazer reparos nos móveis, melhorar a iluminação e colocar plantas, já dão um novo gás no espaço”, destaca.

Segundo o arquiteto, papéis de parede são perfeitos para quem não quer fazer obras ou pinturas. “Além de personalizados, eles tornam os ambientes aconchegantes e modernos. Se forem vinílicos, ficam fáceis de limpar e também são super duráveis”, explica.

Para complementar os ambientes, o profissional recomenda o uso de prateleiras. “Usamos até pra colocar quadros, coleções e lembranças de viagens”, acrescenta Marcos Nascimento.

