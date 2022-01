Saiba como deve ser a coleta e o transporte corretos de resíduos sólidos

Sabia que todas as atividades humanas são geradoras de resíduos? Para dar conta desse volume intenso de materiais, o Brasil possui um ordenamento que garante as melhores condições de coleta e transporte para evitar danos ao meio ambiente e proteger a saúde pública.

O serviço deve ser executado por empresas habilitadas para o gerenciamento de resíduos sólidos. A norma técnica NBR 13.221 traz orientações sobre o transporte terrestre adequado, sendo aplicada tanto para materiais que possam ser reaproveitados, reciclados ou reprocessados quanto para resíduos perigosos, contribuindo assim para a segurança e eficiência de todo o processo.

A atenção aos requisitos de segurança em todas as etapas é determinante para que o procedimento seja feito de maneira correta. A norma estabelece, por exemplo, que o transporte deve ser feito em equipamentos adequados, com frotas seguras e em conformidade com a legislação ambiental.

As condições de armazenamento dos resíduos é outro aspecto relevante. O material deve estar bem protegido e acondicionado de forma a evitar vazamentos em vias ou contaminação do ambiente. Além disso, o transporte deve ser exclusivo sem contato com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao uso.

Resíduos sólidos sem tratamento adequado oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde humana (Igor Mota / O Liberal)

A NBR 13.221 afirma ainda que o transporte de resíduos precisa respeitar a legislação ambiental em vigor na região, seja federal, estadual ou municipal, além de gerar um documento de controle ambiental, que apresenta informações como o tipo de resíduo e sua forma de acondicionamento. Por fim, há a obrigação dos geradores desses materiais em relação à descontaminação dos equipamentos de transporte.

Na prática, o gerenciamento de resíduos sólidos envolve etapas pré-coleta, com solicitação de equipamentos de proteção individual (EPIs), checagem dos veículos e avaliação do estado de armazenamento do material.

Após isso ocorre a coleta, o transporte, o descarregamento, além do encaminhamento de certos materiais para processos específicos, como a incineração e blendagem, que usam altas temperaturas para o tratamento. As últimas etapas são as de entrega de documentos referentes à coleta e à logística e a higienização dos EPIs.

Veículos possuem características, conforme especificidades do material, e devem ser descontaminados após o transporte de resíduos (Divulgação / Cidade Limpa)

É importante destacar também a situação dos veículos utilizados e adequação deles para transportar diferentes tipos de materiais. Frotas amplas, variadas e em conformidade com as normas técnicas garantem resíduos industriais, hospitalares, orgânicos e outros sejam transportados com segurança sem oferecer riscos ao meio ambiente.

