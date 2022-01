Saiba como deixar suas paredes de cara nova

Repaginar um imóvel, decorar ambientes internos, mudar completamente o espaço de convivência domiciliar ou mesmo do escritório, tudo isso contribui para o conforto e bem-estar nos espaços.

As cores costumam dúvidas de quem pretende mudar o quarto, a sala, cozinha ou escritório. Uma opção para harmonizar as cores é utilizar os contrastes e formas que dão personalidade aos cômodos, usando a neutralidade no chão ou na parede.

VEJA MAIS

A harmonização das cores está associada ao uso dos contrastes para dar personalidade (Pixabay)

As cores mais quentes remetem ao aconchego e estabilidade. Vermelho, laranja, amarelo e marrom podem ser utilizados em ambientes de circulação de pessoas, como salas, cozinhas ou mesmo áreas comerciais. Quanto aos revestimentos de cores quentes, eles podem ser utilizados tanto no chão quanto nas paredes, desde que se crie uma composição entre ambos.

Cores frias, como azul, verde ou cinza, entre outras, stêm propriedades consideradas mais calmantes (Divulgação/Pixabay)

Já os que preferem as cores frias, como azul, verde ou cinza podem criar sensações mais calmantes, o que torna ideal o uso delas em espaços onde há menor circulação de pessoas e tendência ao relaxamento, como quartos ou banheiros. O branco por exemplo, é a cor ideal para quem deseja passar um aspecto de higiene ou pureza.

E para os amantes do preto, a cor é mais recomendada para locais mais amplos, proporcionando estilo e elegância.

Algumas dicas de como combinar tipologias e texturas para as paredes:

- Papéis de parede ou tecidos diversificados;

- Madeira ou materiais que imitam madeira;

- Porcelanatos, cerâmicas, pastilhas ou ladrilhos hidráulicos;

- Massa texturizada e pintura;

- Materiais naturais, como bambu ou fibra de coco;

- Pedras, mármore ou granito;

- Painéis 3D, com diferentes tipografias.

Uma boa decoração nas paredes com quadros e espelhos valorizam o espaço e dão um charme a mais.

Divisão de ambientes

É comum ver ambientes como a sala sendo dividida com objetos como aparador ou mesmo com uso de estantes e paredes com material de esferas de tubo PVC. Isso remete a ideia de que o espaço é maior e também mostra que cada um tem sua função dentro daquele quadrado.

Existem formas de tornar o espaço confortável, descontraído, elegante, tudo de acordo com a personalidade de quem vive nele.

Em Belém existem locais que disponibilizam um universo de possibilidades para transformar imóveis com qualidade, como a Oplima. Para conhecer produtos e ofertas, clique aqui.