Entenda como deixar a casa mais segura para bebês e crianças

Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) apontam que os acidentes domésticos são a principal causa de mortes de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Por isso, é cada vez mais importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos às situações que ocorrem com os bebês e crianças, principalmente quando os pequenos ficam sozinhos em casa.

Segundo o consultor de segurança da empresa Máxima, Felipe Santiago Lopes, as principais ocorrências com os meninos e meninas são: maus-tratos, acidentes domésticos, intoxicação alimentar e quedas. Portanto, é essencial realizar mudanças na estrutura da residência, na rotina da família e investir em dispositivos de segurança para coibir situações de violência.

O consultor de segurança, Felipe Santiago, ressalta que os dispositivos de segurança inibem possíveis agressores (Divulgação/Máxima Segurança)

“Deixar as crianças menos tempo sozinhas diminui consideravelmente os riscos de acidentes domésticos e casos de agressão. Já a tecnologia, serve para ajudar os pais a terem um maior controle sobre tudo que acontece com os seus filhos em casa”, explica o profissional.

Monitoramento

Ainda de acordo com o consultor, com um bom circuito interno de câmeras é possível acessar as imagens de qualquer lugar, via aplicativo. Além disso, elas ficam gravadas no equipamento, o que proporciona mais tranquilidade aos pais. “O fato de ter câmeras em casa já inibe também uma eventual ocorrência”, afirma Felipe Santiago.

Câmeras de segurança oferecem mais sossego aos pais ou responsáveis das crianças (Divulgação/ Máxima Segurança)

Para o profissional de segurança, os pais também precisam selecionar muito bem as babás e secretárias do lar para evitar surpresas desagradáveis.

