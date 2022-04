Saiba como acompanhar o consumo de energia e economizar na fatura

A crise hídrica no Brasil é a pior dos últimos 91 anos e tem impactado diretamente no bolso do consumidor. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a energia elétrica foi o item que mais pesou no mês de maio. A alta foi de 5,37%. Diante deste cenário, consumidores tentam economizar o quanto podem e viabilizar novas formas de gerar e gerir energia.

É o caso da empresa Frango Americano. De acordo com a gerente industrial, Márcia Gabriel, o grande diferencial ao migrar para o Mercado Livre de Energia foi a redução de custo com energia elétrica. “Optamos por esse modelo com esse objetivo, reduzir custos em nossas unidades. Hoje, após quase dez anos, economizamos 20% em se tratando de energia elétrica”, declara Márcia.

Márcia Gabriel, gerente industrial da Frango Americano, afirma que a economia da empresa com energia elétrica é de 20% após a contratação do serviço de gestão (Arquivo pessoal)

O Mercado Livre de Energia ganha esse nome por se tratar de um ambiente de negociação livre do setor, onde os participantes tratam das condições de contratação, desde o fornecedor, preço, até quantidade de energia contratada. Quem adere ao mercado livre tem a possibilidade de gerir on-line a energia e acesso à fatura, à previsão de custos, resultado de economia.

“Ter um acompanhamento especializado no mercado traz uma vantagem competitiva importante ao consumidor, uma vez que o mercado de energia é um ambiente complexo, com inúmeras regras e instrumentos regulatórios específicos, onde esse tema muitas vezes não tem nenhuma relação com a atividade fim do consumidor. Uma assessoria especializada, trabalhando de forma integrada com o cliente, consegue enxergar oportunidades de redução de custos com a energia elétrica e o consumidor ganha com a facilidade e rapidez no acesso às suas informações, além, claro, da economia”, afirma o gestor da Elétron Gestão, Matheus Rafael.

Matheus Rafael, gestor da Elétron Gestão, pontua que a gestão de contas trabalha de forma integrada com o cliente, auxiliando no controle e redução de custos (Divulgação/ Elétron)

De acordo com o especialista, o Mercado Livre de Energia é para qualquer tipo de consumidor e o serviço de gestão também. A Elétron Gestão realiza esse processo de migração do consumidor do mercado tradicional, com consumo de energia pela concessionária, para o Mercado Livre. “Hoje gerimos 600 unidades consumidoras de diversos segmentos econômicos, proporcionando segurança, suporte, inteligência de mercado, previsibilidade, dentre outras coisas”, acrescenta o gestor.

Ele diz ainda que o sistema sendo on-line facilita o manuseio por pessoas de diferentes ramos. “Tem facilidade no acesso às informações, o que permite que clientes que acabaram de migrar para o Mercado Livre também possam usar o Sistema Integra aqui da Elétron, mas, claro, com o apoio da nossa equipe de gestores”, explica Matheus.

Equipe da Elétron Gestão auxilia cliente na migração ao Mercado Livre de Energia e oferece suporte com inteligência e previsibilidade (Lucas Oliveira)

Neste tipo de mercado ainda é possível vender a energia, caso haja sobra da quantidade contratada. O repasse pode ser feito diretamente para outro consumidor ou para outra comercializadora. Matheus Rafael diz que é feita uma análise do mercado para que a oferta da sobra seja vendida ao melhor preço possível. “Porque a ideia é rentabilizar a operação e, claro, tudo associado a uma análise dos possíveis compradores, com o objetivo de garantir ao máximo a segurança dos clientes”, ressalta.

Este acompanhamento especializado facilita a negociação nesse ambiente complexo da geração de energia, que possui inúmeras regras e instrumentos regulatórios específicos, que muitas vezes não tem nenhuma relação com atividade fim do consumidor.

Grupo Elétron Energy

No mercado desde 2012, o grupo Elétron Energy está presente em Recife (PE), São Paulo (SP), Belém (PA), Maceió (AL) e Manaus (AM) e é formado pela Elétron Gestão, Elétron Power e Elétron Energy, sendo essa a comercializadora de energia elétrica. As empresas do grupo atendem consumidores em todas as regiões do país, proporcionando uma redução de custo com energia de até 40%.

No segmento de geração de energia, a empresa tem usinas solares em operação em Pernambuco e Minas Gerais e PCHs no Estado da Bahia, além de estar construindo 22 novas usinas em outros estados do país.

Para saber mais sobre os serviços oferecidos pela Elétron, clique aqui.