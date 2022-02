Saiba como a assessoria de investimentos ajuda você a lucrar mais

O mundo dos investimentos é diverso em oportunidades para quem deseja garantir renda. Para ajudar esse público a conhecer o mercado, os riscos e as possibilidades de ganho, contar com o trabalho de uma assessoria de investimentos é fundamental.

O atendimento personalizado é um grande diferencial desse serviço que desponta como uma das áreas de maior relevância no contexto global. De acordo com Idean Alves, da AçãoBrasil Investimentos, “o assessor deve auxiliar o investidor na sua proteção e sucessão patrimonial, ainda muito negligenciada no Brasil, e que é na maioria das vezes, o primeiro passo nos Estados Unidos, onde 90% da população investe via corretoras e instituições independentes”.

Idean Alves destaca as vantagens da assessoria de investimentos para incrementar o ganho de renda (André Oliveira / O Liberal)

Com uma assessoria de investimento especializada, é possível conhecer o perfil do investidor (conservador, moderado ou arrojado). Essa é a base para se definir qual a estratégia de aplicações mais indicada. Por exemplo, um investidor conservador busca segurança e previsibilidade, por isso os produtos de renda fixa são mais recomendados; enquanto que um investidor arrojado está mais disposto a encarar os riscos e pode direcionar de 20% a 50% do seu capital em renda variável.

Para isso, um estudo de mercado é necessário, pois assim o assessor de investimentos pode avaliar as alternativas oferecidas, já que existem mais de 100 bancos diferentes, mais de 500 fundos de investimentos no Brasil e no exterior, bolsas de valores, entre outras.

“É aí que entra o trabalho da assessoria, em filtrar através de uma carteira de investimentos exclusiva, o que mais se adequa ao perfil de investidor e objetivos do cliente”, reforça Idean Alves ao ressaltar como as estratégias pautadas nessas informações tem impacto direto na segurança e nos rendimentos dos investidores.

Márcio Baena aponta os diferenciais da assessoria de investimentos oferecida pela AçãoBrasil (Divulgação / AçãoBrasil Investimentos)

Há mais de 20 anos no mercado, a XP é referência nesse segmento e conta com recursos diferenciados para todos os tipos de investidor. Algumas vantagens incluem: canais de atendimento digitais ou por telefone, assessoria sob demanda e acesso a produtos exclusivos para investidores qualificados.

“Na AçãoBrasil, escritório da XP em Belém, os operadores revisam as carteiras mensalmente. Portanto, o assessor ou operador da Corretora de Valores é o braço direito do investidor pois ele trabalha para tirar as dúvidas, executar ordens e revisão carteiras para fazer a carteira do cliente crescer exponencialmente”, destaca Márcio Baena, sócio diretor da AçãoBrasil.

