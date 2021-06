Prático, rápido e seguro! Mercado de venda de joias folheadas cresce na internet

A pandemia do novo coronavírus impulsionou o crescimento nas compras on-line. Por causa das medidas de restrição para frear o a disseminação da covid-19, milhares de vendedores e de novos consumidores migraram para o comércio eletrônico.

O mercado e-commerce brasileiro cresceu em níveis recordes nos últimos 20 anos. O faturamento com as vendas online subiu 47% no primeiro semestre, totalizando 38,8 bilhões de reais. Ao todo, foram feitos 90,8 milhões de pedidos entre janeiro e junho de 2020, apontam dados da pesquisa da Ebit/Nielsen.

Cerca de 7,3 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online durante o primeiro semestre de 2020, um crescimento de 40%. Com isso, o Brasil chega à marca de 41 milhões de usuários ativos no e-commerce.

Diante da crise sanitária e pensando em preservar a saúde de suas consultoras, a Rommanel mergulhou na internet e disponibilizou as facilidades da sua loja virtual. No site da marca é possível, com toda a comodidade e segurança, comprar peças de joias folheadas.

Mensalmente, a Rommanel lança coleções com peças que seguem tendências da moda internacional. Atualmente, o cliente tem mais de 4 mil peças para sua escolha.

A loja virtual é um ambiente exclusivo para as consultoras da Rommanel. Assim como na loja física, elas podem escolher as peças, realizar o pagamento e definir a forma de recebimento do pedido. Ele pode chegar em casa, via correios, no prazo de três a sete dias. Mas, se preferir, pode ser retirarado em qualquer unidade de atacado da Rommanel.

Alessandra Cardoso ressalta as facilidades da loja virtual para as consultoras da Rommanel (Arquivo pessoal)

“A consultora cuida da sua saúde e ainda realiza a sua compra no conforto de sua casa. É uma forma segura e prática, pois a consultora entra no site, recebe uma senha e faz o seu pedido. Além disso, temos uma equipe especializada para atender, do início ao fim, as consultoras”, ressalta a supervisora do e0commercer da Rommanel Pará, Alessandra Cardoso.

Após a chegada do pedido, as consultoras podem realizar a troca de peças, caso seja necessário. “Quem trabalha com a venda das joias folheadas da Rommanel sabe que é possível realizar a troca dos tamanhos das peças, como anéis e pulseiras”, conta a supervisora.

Meu mundo Rommanel

Outra opção para quem optar comprar pela internet é através do aplicativo “Meu mundo Rommanel”. Nele, além de realizar as compras, a consultora conta com um verdadeiro mundo de informações. É possível realizar treinamentos e cursos de atendimento, com a certificação ao final. Há ainda o atendimento online "Academia Rommanel" para tirar dúvidas e outras informações.

Aplicativo está disponível para baixar para os sistemas iOS e Android. (Divulgação/Rommanel)

Quem usa o aplicativo da Rommanel tem a chance de conferir e comprar em primeira mão as coleções que são lançadas mensalmente. Para o lançamento, a marca realiza ações que contemplam lives, promoções e oferece vantagens para suas consultoras, tais como frete grátis nas compras.

