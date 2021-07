ROGAM se torna referência em venda e logística de entrega de cestas básicas na região Norte

A pandemia de covid-19 mudou o mundo e seus reflexos trouxeram diversos impactos, entre eles, os socioeconômicos, que atingiu diretamente no bolso de famílias de todo o Brasil. No entanto, a crise sanitária também mostrou que o brasileiro é capaz de unir forças para ajudar quem precisa. No Pará, um estado conhecido pelo espírito voluntário e que abraça causas sociais, não foi diferente.

Instituições, grupos de amigos, artistas, muita gente se mobilizou e ainda se movimenta para superar uma das maiores crises de saúde pública da história, por meio de distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal, roupas, dentre outras ações.

Nesse cenário, a ROGAM, uma empresa específica de venda de cestas básicas, que foi criada em outubro de 2019, antes da pandemia vir à tona, ganhou destaque por oferecer todo o suporte necessário para a realização das doações, incluindo até mesmo a logística de entrega.

“Trabalhava em uma empresa privada de bebida, e eu via o grande movimento de cestas, mas percebi que faltavam empresas que fornecessem uma prestação de serviço diferenciada em cestas básicas. Pesquisando o mercado, decidi investir nisso, por unir um trabalho que envolve a ajuda às pessoas, fazendo essas cestas chegarem às comunidades através de trabalhos sociais de empresas ou grupos solidários”, explica Gabriel Moura, diretor da ROGAM.

Segundo Gabriel, a abertura da empresa veio para atender uma demanda já existente em Belém, mas que, sem dúvidas, foi potencializada pela pandemia. “Eu sou de uma família que tem a solidariedade muito presente e pensar que com o meu trabalho posso contribuir para outras fazerem o bem, é uma satisfação enorme”, completa Gabriel.

Olga Benário é diretora do projeto social Amigos Solidários de Belém e garante que a chegada da ROGAM no mercado veio no momento certo. “A pandemia fez com que parássemos mais em casa, foi um momento que tivemos mais tempo para olhar ao nós

redor, e até mesmo despertasse essa vontade de ajudar ao próximo. Mais pessoas passaram a se oferecer para ajudar também por meio de serviço voluntário”, afirma Olga.

Sofia Paz, do Grupo Pará Solidário, também percebeu o aumento da solidariedade do paraense. “Atuamos desde 2017 e percebemos o aumento do número de doadores durante a pandemia, de pessoas que contribuíram sem sair de casa, mas queriam ajudar de alguma maneira”, comenta.

Serviços

Referência em cestas básicas, a ROGAM possui diversas opções de kits disponíveis, que podem ser totalmente personalizados, com itens que se adequem a necessidade. Além de montar e planejar a logística de entrega de cestas, que também podem ter personalização na embalagem, com aplicação de logomarcas, nome do doador, entre outros, a ROGAM ainda trabalha com sistema Drive Thru e disponibilização de contas bancárias. Tudo pensado para facilitar a realização das ações.

“Como as pessoas ficaram muito tempo sem sair de casa, criamos alguns projetos com sistema Drive Thru. Vamos a um local, estacionamos nosso caminhão com as cestas e os clientes passam e compram as cestas básicas para levar para alguém ou para deixar para a instituição que será beneficiada pela ação solidária”, explica Gabriel Moura.

O projeto em sistema de venda e retirada das cestas em um ponto montado pela ROGAM está sendo ampliado para igrejas, como uma forma para aumentar a arrecadação de alimentos nestes ambientes. “Muitas vezes a pessoa quer doar mas por conta do corre corre do dia não consegue, ou não tem como levar uma cesta básica para a igreja, então é uma forma da pessoa contribuir de forma fácil”, complementa o diretor da ROGAM, que afirma que o modelo também pode ser adaptado para empresas.

Credibilidade

Um dos principais diferenciais da ROGAM, além da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, é a credibilidade da empresa, que possui todos os registros de funcionamento, inclusive a disponibilização de contas bancárias em seu CNPJ para o desenvolvimento de ações solidárias. "A disponibilização de contas é uma forma de oferecer mais segurança aos doadores, que muitas vezes ficam receosos em participar de ações em que os valores são depositados em contas de pessoas físicas. Ao mesmo tempo, é uma forma de facilitar o trabalho dos grupos solidários, que têm total controle dos extratos e arrecadações de cada ação", explica Gabriel, que reforça que a ROGAM não realiza campanhas ou doações e sim presta serviços para empresas, grupos solidários, entidades e pessoas físicas.

