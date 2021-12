Réveillon em Mosqueiro terá roda de carimbó e muito pop rock

Com as celebrações de fim de ano a todo vapor, o Grupo Jurubeba iniciará a programação de Réveillon na quinta-feira (30), em Mosqueiro. Os festejos serão realizados no Restô Jurubeba e no Jurubeba Café, com apresentações de rodas de carimbó, bandas de MPB e pop rock.

De acordo com o gestor de planejamento do Grupo, Paulo Roberto Louchard, a programação gira em torno do tema “Você Acima da Média”.

“Nós treinamos a equipe de atendimento para receber muito bem todos os visitantes e turistas. Por isso, criamos o tema de atendimento ‘Você Acima da Média’. A nossa missão é encantar e estimular os clientes com momentos felizes”, explica.

Banda de pop rock é uma das atrações mais aguardadas pelo público (Divulgação/Jurubeba)

Venda de mesas

Para quem deseja curtir o Réveillon com conforto e segurança, o estabelecimento oferece uma opção bem cômoda. “Os clientes que adquirirem mesas para as festas de fim ano, irão ganhar camisas confeccionadas pelo Jurubeba”, acrescenta.

A programação musical começará na quinta-feira (30) e seguirá até domingo (02), das 12h às 23h. “A expectativa é receber muitas pessoas que querem se divertir com segurança e qualidade”, ressalta Paulo Roberto.

Ambiente está com decoração diferenciada para receber 2022 (Divulgação / Jurubeba)

Café da manhã

Além dos serviços de almoço e jantar, o Grupo Jurubeba oferece café da manhã, diarimente, das 7h30 às 11h30.

“É tudo servido em um ambiente bem aconchegante, com música instrumental. Vale muito a pena conhecer e saborear as nossas deliciosas tapiocas”, destaca.

Protocolos de segurança

Como forma de seguir todas as medidas de segurança estipuladas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a covid-19, o Jurubeba exige o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social nos eventos.

“Na venda de mesas, nós perguntamos se todas as pessoas que vão compor a mesa estão vacinadas e solicitamos o comprovante de vacinação”, detalha.

Serviço:

Restô Jurubeba e Jurubeba Café

Endereço: Mosqueiro - Orla da Praia do Ariramba.

Horário: todos os dias, das 7h30 às 23h.

Reservas de mesas e informações: (91) 98137-9042 / (91) 98198-6607

Para saber mais sobre os serviços do Grupo Jurubeba, clique aqui.