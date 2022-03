Robótica educacional: o que é, como funciona e qual a importância no processo de aprendizagem

A robótica educacional é uma ferramenta baseada na construção e programação de dispositivos controlados por robôs. Esse método de aprendizagem é interdisciplinar, dinâmico e desafiador, sendo fundamental para o ensino da linguagem computacional e tecnológica.

Há 7 anos, Lukas Costa Soares atua como professor de ciências do 4° e 5° do ensino fundamental do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. O docente é um dos responsáveis pela área de robótica na instituição e garante que essa metodologia trabalha habilidades de vários componentes curriculares, como ciências, matemática, física e língua portuguesa.

“Realizar a programação ajuda na organização do pensamento, o que permite a estruturação do que será escrito. Além disso, todo projeto é pensado para ser executado em grupos, possibilitando a socialização e fortalecimento do trabalho em equipe”, explica o professor.

Alunos do Colégio Marista têm aulas de robótica a partir do 2º ano do ensino fundamental (Divulgação/Colégio Marista)

A robótica está inserida na Matriz Curricular do Colégio Marista desde o 2° ano até o 5° ano do ensino fundamental. Segundo o professor de ciências, os estudantes contam com livros específicos do componente, com diversas propostas de montagem que se adequam às habilidades fundamentadas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

“As aulas são semanais e sempre apresentam uma proposta única e bem dinâmica, seja a montagem de um protótipo ou programação de um robô para realizar diversas tarefas e cumprir missões. Isso torna o processo de aprendizagem mais prazeroso”, afirma Lukas Costa.

VEJA MAIS

Benefícios

Para o professor de matemática do Marista, Paulo Xavier, a robótica é uma metodologia direcionada para a pesquisa, descoberta e construção de robôs. Portanto, oferece diversos benefícios aos alunos, são eles:

1. Capacidade de trabalhar em equipe;

2. Estimula a criatividade, organização e a autonomia;

3. Incentiva o raciocínio lógico;

4. Desenvolve habilidades para solucionar problemas;

5. Proporciona à criança o contato com material totalmente tecnológico.

Incentivo ao raciocínio lógico está entre as vantagens da metodologia (Divulgação/Marista)

"Toda essa metodologia foi desenvolvida de modo que ela possa atender às demandas direcionadas pela BNCC, tendo uma relação direta com o currículo que o Colégio aplica”, ressalta Paulo Xavier.

Para saber mais sobre a proposta pedagógica do Colégio Marista, clique aqui.