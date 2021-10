Rebeca Andrade faz campanha histórica para o Brasil em mundiais de ginástica olímpica

Tida como a maior referência da ginástica olímpica brasileira na atualidade, Rebeca continua trilhando o sucesso no esporte após medalha de ouro nas olimpíadas do Tóquio. Dessa vez, a jovem atleta conquistou o lugar mais alto do pódio no Mundial que aconteceu em Kitakyushu. Saiba como foi a participação de Rebeca, que além de trazer uma campanha histórica para o País, de bônus ainda transformou o Japão em seu novo lugar favorito.

Com o desempenho de Rebeca, o Brasil garantiu sua melhor participação em mundiais da história, tendo em vista as duas medalhas conquistadas pela atleta, uma de ouro e outra de prata. Essa foi a primeira vez que uma única ginasta brasileira conseguiu esse feito, entre homens e mulheres. Já que apenas uma vez o país tinha conquistados duas medalhas, porém por atletas diferentes.

Em Stuttgart 2007, Diego Hypolito foi ouro no solo e Jade Barbosa bronze no individual geral. Assim, a campanha em Kitakyushu se tornou a melhor do país, embora a colocação no quadro de medalhas na Alemanha tenha sido um posto melhor. Na ocasião, o Brasil ficou em quinto em um Mundial dominado por chineses e americanas. No Japão, o país foi o sexto do ranking.

A competição, que teve seu término nesse domingo (24), com as finais por aparelho trave, ainda teve a ginasta caindo assim que entrou na trave, esse que é o aparelho digamos que menos forte da atleta. A queda tirou qualquer possibilidade de pódio de Rebeca, porém mesmo assim, ao voltar, ela conseguiu manter seu alto nível e realizar uma apresentação limpa o que lhe rendeu o sexto lugar com a nota 12,500. Se tirasse 0,033 a mais do que seu melhor da Olimpíada, ganharia bronze.