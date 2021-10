R9 Academy e Companhia Belém realizam campeonato de futebol

O esporte é uma das principais ferramentas usadas para socializar, educar e desenvolver habilidades cognitivas em pessoas de todas as idades. Dentre eles, um dos mais famosos e praticados no Brasil é o futebol, onde é possível que os atletas tenham disciplina, senso de equipe e aprendam a respeitar regras. Por esse motivo, muitos pais procuram matricular seus filhos em escolas de futebol.

Em Belém, a R9 Academy Companhia Belém vem se destacando com metodologia exclusiva, que visa desenvolver o esporte, mas também formar cidadãos melhores e permitir a interação entre eles. Um dos momentos mais aguardados pelo alunos, é o campeonato R9 Champions League, que será realizado no próximo dia 27 de novembro. Segundo o diretor da Companhia Belém Academia, Khalil Nassar, os participantes terão a oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido nas aulas.

Atividades permitem socialização com espírito de equipe e disciplina (Divulgação)

“O evento vai integrar os alunos, que vão ter a possibilidade de aplicar o que foi aprendido nos treinamentos nos aspectos técnicos, táticos, físicos e cognitivos, desenvolvendo conceitos como liderança, cooperação, solidariedade, trabalho em equipe e qualidade de vida proporcionada pelo esporte”, pontua o diretor.

O campeonato causa uma grande expectativa e empolgação, que vai além dos alunos. O advogado, José Goes, pai de Pedro e João Goes, destaca a importância da realização desse tipo de evento. “Acho importante a prática de esportes porque mantêm as crianças em atividade física, elas aprendem a ser mais disciplinadas e, com a Champions League, compreendem a noção de competir, além de fazerem novos amigos. O Pedro e o João estão muito empolgados, o evento é um diferencial”, avalia o pai.

O advogado José Goes afirma que os filhos Pedro e João estão nos preparativos para o evento (Arquivo pessoal)

A Companhia Belém Academia oferece uma abordagem multidisciplinar completa em fitness e bem-estar, com um grande diferencial: o prazer da convivência. São 7.000 m² com o que há de melhor em estrutura, equipamentos, equipe qualificada e serviços premium, para alcançar que os alunos possam alcançar seus objetivos.



Campeonato R9 Champions League é um dos momentos mais aguardados pelos alunos da escola de futebol (Divulgação)

O diretor da academia lembra também que toda essa estrutura deu ao local um título. “A R9 Academy do Ronaldo Fenômeno é a mais renomada escola de futebol do País, oferecendo formação completa para crianças e jovens de 4 a 17 anos com a metodologia BePhenomenal”, reforça.

Serviço:

As inscrições para o Champions League R9 Academy Companhia Belém estão abertas até dia 14/11 pelo WhatsApp (91) 99220-6591. A pré-temporada com amistosos ocorrerá nos dias 22/10 e 05/11.

